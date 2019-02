Video: Mirtha Legrand reveló el increíble secreto para llegar vital a los 91 años

La actriz Dalia Gutmann le preguntó por un brebaje que tomaba cuando era chica la "Diva de los almuerzos". Qué contenía la bebida

A los 91 años Mirtha Legrand continúa vigente en la televisión argentina con su emblemático programa de los almuerzos y se mantiene tan vital y lúcida como el primer día.

En la última edición de sus almuerzos una de sus invitadas, la actriz Dalia Gutmann, le hizo una pregunta que llevó a una icreíble revelación.

"Vos contaste en alguna nota que te daban unas vitaminas cuando eras chica, pregunto porque yo quiero empezar a tomar", consultó la humorista frente a los demás comensales.

"Era una cosa que se llamaba la emulsión de Scott. ¡Era un horror! Era aceite de higado de bacalao. Horrible", recordó Mirtha sobre esta bebdia que consumía en su infancia por obligación de sus padres.

"Después me desarrollé y me volví una mujer, como lo que soy, pero era muy flaquita de chica. Yo pesaba un kilo y medio cuando nací. Mi hermana me había comido todo en la panza de mi mamá", afirmó la "Chiqui" ante la atenta mirada de sus invitados asombrados por la confesión. Esta contextura física fue la que le valió el famoso apodo que aún la continúa acompañando.

Gutmann anotó este secreto que mantenía guardado Mirtha Legrand y confesó que le hará beber este líquido a sus hijos: "Se los voy a dar a mis hijos. ¡Mirá cómo quedás!", sentenció la actriz provocando la risa de los presentes.