Subte: rige el fallo de no cobrar boleto si no funcionan las escaleras mecánicas pero el Gobierno no lo acata

El juez Andrés Gallardo fue quien dispuso esa iniciativa, luego de considerar que Metrovías incumplió una medida cautelar de agosto pasado

La Justicia porteña había ordenado la semana pasada a Metrovías, concesionaria de la red de subterráneos de Buenos Aires, que no cobre boleto a los usuarios en las estaciones donde no funcionen las escaleras mecánicas o ascensores.

El juez Andrés Gallardo, a cargo del juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, fue quien dispuso esa medida luego de considerar que Metrovías incumplió una medida cautelar que, en agosto del año pasado, ordenó a la empresa regular el funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas.

Para obtener el beneficio y viajar gratis, la medida dispuesta por Gallardo indica que los usuarios deberán "reportar el desperfecto en la boletería, donde los eximirán de pagar".

Sin embargo, muchos usuarios hicieron el reclamo perp no recibieron la compensación.

Frente a esto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad resolvió que, aunque acepta los recursos de apelación presentados por esas empresas y el Gobierno porteño, es "sin efectos suspensivos". Esto significa que está rigiendo el fallo del juez Gallardo que ordena eximir del pago a los usuarios en las estaciones que no pundionesn los equipos.

Por su parte, el Gobierno porteño no reconoce la vigencia de la medida de Gallardo y hace su propia interpretación de la de Ammirato, según informa Clarin, e insiste en que no aplica porque la primera resolución es una sanción que no está firme. Por eso, seguirá la incertidumbre cuando los pasajeros exijan viajar gratis o que les devuelvan el dinero en las estaciones donde no andan al menos una escalera mecánica o un ascensor

En el informe presentado la otra semana, la justicia había verificado que 51 medios de accesibilidad no funcionaban en la red de subte. Este dato marcó un aumento con respecto al relevamiento anterior, hecho en octubre, en el que aparecían 33 mecanismos fuera de uso.

Ya a fines de 2018 se aprobó una ley para que todas las estaciones de subte garanticen el acceso y egreso de personas con discapacidad o movilidad reducida, pero la norma estipuló un plazo de 20 años para efectuar las obras necesarias.

Ahora Sbase -la empresa estatal administradora de la red de subte- recusó a Gallardo por "falta de imparcialidad" y porque aseguró que se está "trabajando en un plan de accesibilidad que se le presentó al juez, al cual se le venían informando los resultados".

Cuando salió el fallo, desde la empresa lo consideraron "arbitrario" y habían adelantado que iban a apelarlo, ya que venían trabajando en un plan de accesibilidad que la empresa le había presentado al juez Gallardo y que estaba en plena implementación.

Además, había destacado que en la red hay un total de 270 escaleras mecánicas y 100 ascensores distribuidos en las seis líneas, y subrayó que "desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio en 2013, el índice de funcionamiento de escaleras mejoró considerablemente".