Longobardi, duro con Brancatelli: "Él milita en un espacio que hizo de la agresión una práctica"

El conductor de Cada Mañana se refirió a la reciente agresión que el panelista de Intratables recibió hace solo unos días el un shopping

El periodista Marcelo Longobardi se refirió a la reciente agresión que recibió el kirchnerista Diego Brancatelli en el shopping Unicenter cuando se encontraba de compras su familia.



Antes que nada, el conductor de Cada Mañana dijo que estaba sorprendido por la trascendencia de este suceso. "¿Cómo puede ser que una pelea de barrio se vuelva un tema de envergadura? Un asunto muy menor que se vuelve viral".

Posteriormente se refirió al hecho en sí mismo: "A mi no me gustan los escraches, pero el señor Brancatelli milita en un espacio político que ha hecho de la agresión a los demás una práctica, de los que hemos victimas muchos y en muchos casos muchos peor que yo", dijo.

Hizo mucho hincapié en la reacción del columnista de Intratables: "Hay gente que fue escupida en la Plaza de Mayo por no compartir un punto de vista. Entonces esta cosa que le agarró a Diego Brancatelli de estar tan impactado por el acontecimiento, y de presentarse como una víctima de una sociedad injusta, me resultó muy graciosa".

Para terminar, volvió a referirse a la trascendencia por demás que tomó el hecho:"El asunto es que en realidad por qué estas cosas se vuelven tan relevantes me genera mucha intriga. ¿Qué es lo que hace que los editores de noticias consideren una pelea que, le faltaba la bolsa del mercado para que se peguen con la bolsa, como algo que revela el trasfondo político de la Nación?", cerró Longobardi.