Nicolás Maduro retó a Guaidó a llamar elecciones y rompió relaciones con Colombia

El mandatario dijo que "ya hay dos muertos por comer los alimentos podridos" de la ayuda humanitaria que logró ingresar el líder opositor

En medio de la resistencia militar al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro dio un discurso en el Palacio de Miraflores en el que desafió al opositor Juan Guaidó a convocar a elecciones.

Además, anunció la ruptura de las relaciones con el Gobierno de Colombia y sostuvo que "ya hay dos muertos por comer los alimentos podridos" enviados por EE.UU.



"Estamos dando una batalla por la paz, en defensa de las fronteras de la patria y de la integridad territorial", comenzó el bolivariano, que afirmó que cada medida que toma es en pos del beneficio de las mayorías. Al respecto, preguntó a las "minorías opositoras": "¿Qué han logrado en estos 30 días de Presidente fantoche?".



En relación con la presidencia auto proclamada de Guaidó, aseguró: "La constitución es taxativa y, en condiciones como estas, manda a convocar elecciones en 30 días. ¿Dónde está la convocatoria si supuestamente tienen un Presidente interino?". Sin rodeos, Maduro desafió al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela: "Reto formalmente a Guaidó a convocar a elecciones".



En lo referente a la ayuda humanitaria que el opositor consiguió ingresar a través de la frontera con Brasil, el mandatario denunció la llegada de comida podrida que le sobró al ejército norteamericano, y afirmó: "Ya hay dos muertos por haber ingerido esos alimentos y una centena de gente intoxicada". Por otra parte, también sostuvo que si toda la comida se distribuyera "no llegaríamos ni a 15.000 hogares", mientras que, según sus dichos, los comités locales de abastecimiento y producción ofrecidos por el Estado "llegan a 6 millones de viviendas todos los meses".



De esta forma, el Presidente venezolano llamó al pueblo a "abrir los ojos", y a convencerse de que EE.UU no pretende ayudar al país de buena voluntad, sino que busca una intervención militar para robarle las riquezas. Al respecto, sostuvo: "Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos aquí, en la casa, sin que se inmiscuya nadie del exterior".



Maduro también se refirió en tono burlón a los habitantes de Venezuela que decidieron emigrar hacia otros países. "Ayer me enteré de que a un amigo, que vivía en una zona importante de Caracas, se le ocurrió, porque lo vio en las redes sociales, que en Chile iba a prosperar. Así fue que se dejó engañar, vendió todo y se fue a vivir a ese país, donde terminó trabajando en un estacionamiento 12 horas diarias. Así estuvo un año, durmiendo en una oficina prestada y sin baño, hasta que un día decidió volver a la tierra de la dignidad", aseguró.



Por último, el bolivariano comunicó la ruptura de todas las relaciones políticas y diplomáticas con el "Gobierno fascista" de Colombia. "No podemos seguir soportando que se preste el territorio de ese país para una agresión contra nosotros", dijo, e instó a los funcionarios colombianos a salir de Venezuela en las próximas 24 horas.