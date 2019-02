Internaron a Jorge Lanata y aún no se sabe qué tiene

El periodista fue internado el sábado en la Fundación Favaloro. Aún no se sabe con exactitud qué es lo que le está provocando la fiebre

El periodista Jorge Lanata está internado en la Fundación Favaloro desde el sábado, con un cuadro de fiebre y diarrea, y aún no se sabe con exactitud hasta cuándo tendrá que estar allí.

El conductor fue muy claro sobre su internación y el mal momento que vive debido a la fiebre: "Iban a darme de alta hoy, pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero, me quedé", confirmó a Clarin.

Respecto a las posibles causas de estos síntomas, aún no hay nada confirmado. "Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben", dijo. Y para darle un toque de humor a la situación comentó: "No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso".

La salud de Lanata ha tenido algunas recaídas desde hace unos años, cuando debió hacerse un transplante de riñón. El último episodio fue en octubre del año pasado, cuando sufrió una fuerte caída en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y debió ser hospitalizado.