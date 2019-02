Gisela Berger declaró ante el fiscal que investiga a Scioli por presunto lavado de dinero

La modelo confirmó que el viaje a Francia no fue para que el exgobernador hiciera una consulta médica sino que fue en plan de vacaciones

La modelo Gisela Berger, expareja del diputado Daniel Scioli, declaró este miércoles en los tribunales platenses en la causa en la que se investiga al exmandatario bonaerense por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta.

La mujer, que había sido citada en dos ocasiones, se presentó a las 10:45 ante el fiscal Alvaro Garganta para prestar declaración en calidad de testigo, e ingresó a la sede judicial en un automóvil con vidrios polarizados que estacionó en el playón del edificio y luego caminó por una puerta lateral hasta el despacho de la fiscalía.

En primera instancia, había sido citada para el 15 de febrero tras un pedido formulado por Elisa Carrió, denunciante en la causa, a partir de una serie de tuits que publicó la modelo en los que deslizó sus sospechas sobre el patrimonio de Scioli.

En el escrito, la diputada sostuvo que Berger "hizo alusiones que sugieren ser portadora de información relacionada a los hechos que se investigan en la causa, y que ameritan su urgente citación a efectos de recibírsele declaración testimonial".

Pese a la citación de la Justicia, la expareja de Scioli no se presentó y acercó a través de sus abogados un escrito solicitando una prórroga que le fue concedida hasta este miércoles.

En su exposición de este miércoles, Berger confirmó que el viaje a Courchevel (Francia) fue en plan de vacaciones, y no para que Scioli hiciera una consulta con sus médicos.

También sostuvo que la pelea se generó porque el ex gobernador le pedía que se tapara la cara con anteojos o con gorro para que no los reconocieran. Pero al mismo tiempo le insistía que lo acompañara, con su hija, en las visitas de campaña en Mar del Plata.

"Yo no entendía por qué reiteradas veces me pedía que me tape, o sea, voy a un lugar a relajarme, y es para relajarte, no es para estar tapándote", se quejó. Cuando le preguntaron por qué se había preguntado en los tuits "dónde está la plata del país", la modelo contestó: "Es simple, pienso que no lo puede pagar".

En octubre del año pasado, el fiscal Garganta pidió la elevación a juicio oral en la causa que investiga diversas irregularidades en la gestión de Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires.