Alfredo Casero: "Para movilizar a la gente se usa dinero robado por kirchneristas o del Vaticano"

El humorista aseguró que las marchas que intentan mostrar el descontento ante el Gobierno están financiadas por dinero robado en la gestión anterior

Los cortes de calle se transformaron en moneda corriente en la Ciudad, y todo indica que con las elecciones más cerca, el caos en las calles será peor.

Quien salió a hacer frente a esta situación es el humorista Alfredo Casero, al asegurar que las marchas y cortes de calle que intentan mostrar el descontento ante el Gobierno están financiadas por "dinero robado por los kirchneristas o del Vaticano".

"Gracias a estas movidas de inteligencia hacen que te corten las calles, que te hagan quilombo los indios en el sur, los narcos en el norte, etcétera. Eramos un país que tenía otra visión de las cosas", dijo Casero.

El humorista indicó en diálogo con Radio Cultura que eventos tales como la irrupción de Joanna Picetti en el recinto del Congreso durante el discurso de Mauricio Macri, forma parte de la misma trama.



También volvió a criticar al kirchnerismo y reiteró las razones que lo llevaron a adoptar su postura actual: "Fue un gobierno de ultra derecha disfrazado de izquierda que lo primero que hizo fue destruir todas las instituciones".



Y continuó: "Le inculcan a la gente que tiene que tener mentalidad de pobre. Y eso implica que cualquier otra persona que no sea pobre y no piense como pobre es automáticamente el enemigo. Por eso empiezan a disfrazarse de pobres".



En otro orden, Casero fustigó al kirchnerismo por negarse a condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "¿Cómo puede ser que la misma gente que se llenó y llena la boca hablando de los derechos hoy acompaña a Maduro, que mata y utiliza al gobierno para presionar, espiar, hambrear y matar a los ciudadanos?", se preguntó.



En esta línea de pensamiento, aseguró que prefirió pararse en las antípodas ideológicas aunque eso, a su criterio, implicara "perderlo todo": "Que no me den trabajo, que me pongan a imbéciles a tocar el bombo en la puerta del teatro. Que me destruyan, como me destruyeron".



En otro pasaje de la entrevista, el humorista sumó al peronismo a sus críticas del kirchnerismo, al asegurar que "el peronismo te rompe las piernas, te vende las muletas y espera que le agradezcas por estar caminando"."El peronismo se basó en la pobreza, que es necesaria también para el catolicismo, el fascismo", señaló.



Casero aclaró que aunque no es "macrista", cree que el Presidente es "la única persona que hace más de 15 años está dando vueltas y teniendo en contra a los kirchneristas y a los que cortan la calle".