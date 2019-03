Boudou contó cómo vive en la cárcel y volvió a criticar a Mauricio Macri

Boudou criticó el discurso de Mauricio Macri, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Lo hizo desde el penal de Ezeiza, donde está detenido

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó el discurso de Mauricio Macri, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Lo hizo desde el penal de Ezeiza, donde el ex funcionario kirchnerista está detenido, acusado de haberse quedado con la firma Ciccone.



"Me pareció un discurso totalmente separado de la realidad de lo que está pasando en Argentina, un discurso que después de tres años de gobierno ya no podía contener promesas, entonces simplemente contuvo mentiras", remarcó Boudou.



Boudou aseveró que el discurso presidencial estuvo basado en el "cinismo" de Macri. "Vos tomás el salario mínimo y la jubilación mínima de 2015, tomás la de hoy y la dividís por lo que vale el pan, la leche, los boletos de colectivo o la nafta, y en todos te da que podés comprar la mitad de kilos de pan, la mitad de litros de leche, la mitad de boletos", analizó.



Además, afirmó que en los tres años de gestión de Cambiemos se perdió alrededor del 50% del salario real con los aumentos de tarifas. En esa misma línea pronosticó que durante el 2019, el salario volverá a tener una pérdida de alrededor del 15%.



"Hace falta gobernar y no administrar, esto tiene que ver con los servicios públicos, el comercio exterior, los ingresos de la población y del mercado interno en la Argentina", comentó Boudou.



En su discurso presidencial, el jefe de Estado dijo que desde 2012 la Argentina no crecía. "Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos la economía hubiese colapsado", apuntó Macri.



"Para normalizarla propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio: creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión y las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700 mil puestos de trabajo", agregó.



Finalmente, el funcionario K contó la situación en el pabellón de Ezeiza donde comparte con otras 15 personas. "Tratamos de llevar esta situación con mucha entereza, entendiendo la injusticia que se está viviendo en Argentina. En mi caso tratando de ponerle garra al estudio hacia adelante y transformar esta situación en una situación distinta", cerró.



Boudou fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la firma Ciccone a través de testaferros, fallo que fue apelado por su defensa y que no está firme. Boudou fue detenido el 7 de agosto, pero cuatro meses después, el 12 de diciembre, el mismo tribunal que lo condenó le concedió la excarcelación con la obligación de usar una tobillera electrónica, por considerar que no representaba una amenaza para el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.



Sin embargo, la Cámara de Casación revocó la excarcelación de Boudou tras los pedidos que hicieron en ese sentido la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA). Luego de que el fallo se conociera en horas del mediodía, el también ex ministro de Economía se presentó en los tribunales de Retiro y allí quedó detenido, y por las noche fue trasladado al penal de Ezeiza, adonde ingresó el mes pasado.