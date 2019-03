Tras diez días de internación, Jorge Lanata fue dado de alta

El periodista, que fue internado con una gastroenteritis severa, deberá seguir con la recuperación y controles médicos desde su casa

Luego de haber estado internado en la Fundación Favaloro, el conductor y periodista Jorge Lanata fue dado de alta y tendrá que continuar con su recuperación y los controles médicos pertinentes desde su hogar.

Así lo dieron a conocer desde la institución médica, a través de un comunicado, en el que informaban que "en virtud de la buena evolución clínica del Sr. Jorge E. Lanata, en el día de hoy, jueves 7 de marzo, se otorga el egreso hospitalario, continuando con su recuperación y controles médicos en su domicilio".

Te puede interesar Javier Milei le quitó su apoyo a José Luis Espert para las próximas elecciones

El periodista había ingresado al hospital con el 23 de febrero con un cuadro de fiebre y diarrea. Si bien en un primer momento no se determinó con exactitud el diagnóstico, finalmente los médicos definieron que tenía una gastroenteritis severa.

Unos días después de su internación, el conductor había dicho en su ciclo de Radio Mitre: "Estoy un poco hecho pelota, tuve mucha fiebre".



También indicó que aún no tenían el diagnóstico y que no descartaban que podría haber contraído dengue. "Debe ser porque yo vivo en una zona marginal de Buenos Aires. ¡Es increíble! Es una joda de los mosquitos en mi contra. Al mosquito hijo de mil p… que me picó le deseo la muerte", bromeaba.



En ese momento, estaba "esperando que se pase esta porquería". Y había señalado que lo que tenía "no era grave".