La foto que Juliana Awada subió a las redes sociales tras el anuncio de Cristina Kirchner

El día que Cristina anunció su formula, la primera dama Juliana Awada publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que celebró el Día de la Escarapela.

En un sábado marcado por la revelación de Cristina Kirchner de que ella será la compañera de fórmula de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de octubre, la primera dama Juliana Awada publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que celebró el Día de la Escarapela.



Awada subió una imagen de Mauricio Macri con la banda presidencial y el primer símbolo patrio en la solapa de su saco, todo acompañado por un texto: "Siempre cerca al corazón. Felíz Día de la Escarapela". La publicación de Awada luego fue replicada en la cuenta de Instagram de Macri.



Más temprano este sábado, el Presidente encabezó un acto y pidió "no aceptar más atajos ni parches" y no "volver al pasado", luego de la confirmación de que la líder de Unidad Ciudadana se presentará como candidata a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Alberto Fernández.



El anuncio de la ex Presidente encontró al jefe de Estado en un acto con vecinos del barrio porteño de Vila Pueyrredón junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero evitó referirse de manera directa a la confirmación de la fórmula del kirchnerismo.



"Volver al pasado sería autodestruirnos", sostuvo el Presidente durante su discurso y agregó: "Estamos cambiando las cosas de raíz, sacar las raíces podridos, y no aceptar más atajos ni parches, con la verdad sobre la mesa". Además, arengó a sus seguidores a defender el gobierno de Cambiemos: "Salgamos juntos, como lo estamos haciendo, a la calle a decir es por acá y creemos en lo que estamos haciendo ".



"Hemos cambiado el relato por el hacer. ¿Dónde fue a para el dinero de todos los argentinos que no se invirtió en cosas concretas?", se preguntó el líder del PRO. "El cambio es una aventura, pero como toda aventura es estimulante, apasionante, desafiante, tiene riesgos. Pero la vida es así. Y el mundo está en cambio permanente", señaló Macri.



El acto se dio como parte de la iniciativa "Defensores del cambio", que se enmarca en la campaña para ir por la reelección de Macri y busca que "miles de voluntarios" defiendan la gestión de Cambiemos, principalmente a través de las redes sociales.



El Presidente no realizó alusiones directas al anuncio de Cristina Kirchner, pese a que la noticia modificó el panorama electoral, dado que se esperaba que la ex mandataria compitiera por volver a la Presidencia y no como vice de otro dirigente.