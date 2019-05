Marcelo Tinelli desistió de ser candidato por la parálisis de Alternativa Federal

El conductor confirmó que no competirá por la gobernación bonaerense, como se había especulado tras sus conversaciones con Lavagna, Massa y Schiaretti

El conductor televisivo Marcelo Tinelli no será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del 27 de octubre próximo.



"Quedó medio estancado lo de la provincia, Alternativa Federal no avanzó mucho. Por ahora espero a ver qué pasa. Siguen las ganas, pero no veo lugar hoy para mí", dijo Tinelli en una reunión en la que fue consultado sobre su futuro político, señala La Nación.



En el entorno de Lavagna, en tanto, comentaron que "no se escuchó más nada del tema y que Tinelli se metió en sus cosas, en el programa". De ese modo, ahora Lavagna se concentra en otras definiciones, como la de su lanzamiento como precandidato presidencial, la decisión sobre su candidato a vicepresidente y el modo de definición de la candidatura.



Desde el entorno de Lavagna se había pensado que Tinelli podía ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires para equiparar con su popularidad la buena imagen que tiene allí la expresidenta Cristina Kirchner. Tinelli tiene penetración, por su nivel de conocimiento, en los sectores más populares.



También se había pensado que, sin ser candidato, Tinelli pudiera hacer "aportes" a la precandidatura de Lavagna con un fuerte acompañamiento en el plano proselitista.



Si no juega Tinelli en la provincia, Lavagna aún no tiene candidato a gobernador bonaerense. En cambio, algo se insinuó respecto de la vicepresidencia. Pichetto, jefe del bloque de senadores del PJ, no descartó acompañar a Lavagna en la fórmula y dijo que sería "un honor".



Tinelli dio muestras de su intención de involucrarse en política. Oportunamente señaló: "Sigo afirmando que no descarto dedicarme a la política en algún momento de mi vida. Me gustaría devolver el cariño que me dio la gente desde un lugar de servicio formal, pero no tengo apuro", dijo.



En su intimidad insinuó la posibilidad de "hacer algún aporte" que "puede ser o no" una candidatura a la gobernación bonaerense. Aunque dejó claro que "no lo tiene decidido porque tiene otros compromisos y no puede abandonarlos alegremente".