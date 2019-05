"Cristina es una víctima del sistema judicial"

El precandidato a presidente sostuvo que "Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble, no se está agarrando del poder"

Tras la candidatura de Cristina Kirchner como vicepresidente, Alberto Fernández habló este sábado como precandidato a presidente. Lo primero que expresó fue que no le pesará la responsabilidad de gobernar el país si es que gana las Paso de agosto y las generales de octubre.



Lo hizo en una improvisada conferencia de prensa ante los cronistas que lo esperaban en al puerta de su casa.



El flamante precandidato llamó a la unidad del peronismo y dijo: "Necesitamos de todos para salir de la crisis". En esta línea, agradeció a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que lo acompañará en la fórmula para las Paso como precandidata a vicepresidenta.



"Agradezco mucho a Cristina y a todos los que me acompañan. Ahora a trabajar", expresó Fernández.



El precandidato habló también del inminente primer juicio oral contra Cristina y aseguró que "es una víctima del sistema judicial".



En tanto, Fernández manifestó que "Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble, no se está agarrando del poder y está tratando de encontrar una alternativa a un país que necesita una alternativa. El país está sin rumbo".



Fernández luego apuntó a Macri, tal vez su rival en las elecciones del 27 de octubre: "El Presidente dejará un país de muy mala calidad. Tenemos que trabajar para salir de esta crisis inconmensurable. La Argentina de Macri se parece más a Venezuela que la que dejó Cristina".

"No me asusta, ya lo hicimos en el año 2003. No me asusta el Fondo, conozco quienes son y como actúan. Conozco lo que la Argentina tiene que proponer", aseguró.



En este sentido, confesó que durante sus años de funcionario público "puse todas las horas de mi vida para sacar a la Argentina de los problemas que enfrentaba".



"Conozco el Estado, cómo se construye, no esperaba terminar en este lugar, pero las circunstancia hicieron que termine acá", dijo.



Sobre Schiaretti. En relación a las pasadas elecciones en Córdoba, Fernández sostuvo: "Le guardamos mucho respeto al gringo Schiaretti" y agregó que "hizo una muy buena elección, pero local, no sé qué quiere hacer".