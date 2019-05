Ya son ocho los gobernadores que apoyan la postulación de Alberto Fernández

El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner ya cosechó el apoyo de ocho gobernadores del PJ que alentaron, de cara a las elecciones primarias de agosto, la conformación de un frente electoral que reúne al peronismo y evite una fragmentación del voto opositor al gobierno nacional.



En esa misma línea, dirigentes del PJ nacional y bonaerense convocaron a figuras de Alternativa Federal, como Sergio Massa, a encontrar el modo de ir juntos a las PASO, a pesar de que aún no hubo indicios contundentes desde ese sector para avanzar en este sentido.



El último de los mandatarios que sumó a este pedido fue el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, que convocó a "replicar a nivel nacional lo que se armó en La Pampa", donde se constituyó un frente donde "buscar acuerdo para que haya un candidato y si no ir a las PASO".



"Lo que creo es que en ese frente deberíamos estar todos los peronistas en un mismo espacio porque buscar la separación, implica jugar al favor del gobierno nacional", opinó Verna esta mañana.



En ese sentido, Alberto Fernández, insistió en la necesidad de "superar la lógica de la grieta" para poder tener un futuro y afirmó que "en la sociedad argentina todos tienen que tirar para el mismo lado".



En declaraciones radiales, Fernández dijo que "tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos, porque uno tolera lo que le da asco, pero hay que dar un paso más porque si seguimos, así como ahora ningún país puede progresar. Argentina necesita que todos tiremos para un mismo lado".



El resto de los gobernadores que respaldan la postulación de la formula Alberto Fernández-Cristina Kirchner son Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo (Chaco).



Bertone fue ayer una de las primeras en hacer público su apoyo hacia Alberto Fernández al asegurar que su postulación indica "la esperanza para todos los argentinos por el camino de la unidad" y dijo asumir "el compromiso de empezar a construir" ese espacio "que el país necesita para volver a tener mercado interno, industria, trabajo y soberanía".



Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, calificó la fórmula Fernández-Fernández como "un paso importante en las decisiones políticas necesarias en nuestro país para unir, para sumar" y calificó de "una gran posibilidad" la designación del ex jefe de Gabinete "a quien deseo el mejor de los éxitos".



Manzur publicó un mensaje en Twitter en el que felicitó "al amigo y compañero" Alberto Fernández y señaló que, con él, Cristina Fernández y el "peronismo unido vamos a terminar con el ajuste salvaje de Macri y volveremos a poner a la Argentina en la senda del crecimiento y Justicia Social"



También se sumó a los deseos de unidad en el peronismo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, para quien Alberto Fernández y Cristina Fernández "están construyendo la unidad que necesitamos".



Mucho más explícito sobre las intenciones de unir al peronismo fue el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien hoy consideró que el fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, "tiene que ser el garante para que Mauricio Macri no gane las elecciones".



"Venimos conversando con Sergio (Massa) sobre la provincia de Buenos Aires. Creemos que él tiene que ser el garante para que Macri no gane las elecciones. La responsabilidad que tenemos los dirigentes es que cualquier diferencia es menor cuando vemos lo que está pasando en el país", señaló el jefe comunal en declaraciones a la radio Futurock.