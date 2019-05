Desde la cárcel, Lula cargó contra Bolsonaro: "Es como el emperador Nerón, está incendiando el país"

El líder del Partido de los Trabajadores, encarcelado por supuesta corrupción afirmó que el actual presidente de Brasil es un "peligro"

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero en la ciudad de Curitiba, comparó a Jair Bolsonaro con Nerón, el emperador que pasó a la historia a causa del gran incendio en Roma.

"Bolsonaro es como el emperador romano Nerón: está incendiando todo el país. No quiere construir, sólo destruir", dijo Lula durante una entrevista con la revista alemana Der Spiegel.

El ex presidente, a quien la prensa ha comenzado a tener acceso sólo en el último tiempo, agregó que el actual presidente brasileño es un "peligro". El ex mandatario y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que es objeto de un "proceso político" y que la Justicia aún no ha podido demostrar su culpabilidad.

Te puede interesar Increíble error ortográfico en el cartel de campaña de un candidato a gobernador

"Querían detener mi candidatura", agregó, en relación a los últimos comicios presidenciales, en los que resultó electo Bolsonaro, contra el candidato del PT, Fernando Haddad.

A finales del mes de abril, la justicia brasileña redujo la condena que pesaba sobre el actual mandatario de 12 años a 8, y con eso dejó abierta la posibilidad de que pueda ser beneficiado con un régimen domiciliario hacia el final de 2019.

A partir de entonces el Supremo Tribunal de Justicia habilitó a Lula a conceder entrevistas, la primera de ellas de forma simultánea para Folha de Sao Paulo y el español El País. La alemana Der Spieguel publicó que había pedido la entrevista siete meses atrás con respuestas negativas, hasta ahora, señala Infobae.

Nerón gobernó Roma durante menos de dos décadas del primer siglo de nuestra era, y pasó a la historia por un incendio devastador ocurrido en el año 64 que le fue atribuido pese a la ausencia de pruebas. Hubo, sin embargo, durante su reinado, un recurrente uso del fuego para perseguir sus fines políticos.