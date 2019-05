Acusan a un millonario argentino de ocultar la fortuna de Maduro

Diego Adolfo Marynberg habría hecho negocios ilícitos beneficiosos para el régimen chavista que se movían en forma de bonos del gobierno de Venezuela

Los negocios de un millonario argentino de origen israelí se han convertido en la principal pista de los Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos en la búsqueda de la fortuna secreta de Nicolás Maduro, de acuerdo a lo informado por el diario colombiano El Tiempo.



Recientemente el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresarios y miembros del régimen chavista, presuntamente responsables del retiro de 1.200 millones de dólares desde Venezuela.



En ese marco, según reconstruye El Tiempo, Diego Adolfo Marynberg, de 44 años de edad, llegó a Venezuela en 2006 para invertir en el país ya en ese entonces en crisis y gobernado por el fallecido Hugo Chávez.



Aquellos negocios resultaron beneficiosos para la cúpula chavista y también para Marynberg, quien llegó a comprar numerosas propiedades en los Estados Unidos. Una de ellas es un costoso apartamento en Nueva York que luego vendió en 30 millones de dólares.



El empresario argentino y su esposa, Elena Spolsk, han realizado donaciones millonarias a fundaciones en Israel, muchas de ellas vinculadas a la creación de asentamientos. Estos movimientos han estado bajo la lupa de las autoridades israelíes desde hace 15 años, informó el periódico Haaretz.



Pero las ganancias de Marynberg no sólo provenían de Venezuela; también realizó negocios en la Argentina durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, según relevó La Voz.



Al parecer, las millonarias ganancias fruto de negocios opacos con el régimen venezolano se movían en la forma de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela, luego vendidos y llevados a un banco en Curazao. La empresa encargada de estas ventas era Mercantil Valores Agente de Valores S.A. cuyo dueño es Marynberg, indica El Tiempo.



El empresario también está vinculado a GEO Oportunitys Equity Ltda, a través de cuyas ganancias Marynberg logró comprar durante la presidencia de Chávez a Mercantil Servicios Financieros CA, el segundo banco más importante de Venezuela.



Adar Capital Partners es la otra pieza del imperio Marynberg, un fondo de inversión con sedes en Buenos Aires, Nueva York y Tel Aviv.



El periodista peruano Jaime Baily dijo tener información sobre operaciones fraudulentas realizadas por Marynberg para ayudar a Maduro a retirar unos 800 millones de dólares entre 2014 y 2015 mediante compras de libras esterlinas.



La expectativa está ahora en el detalle de las sanciones anunciadas por Estados Unidos y los empresarios que serán mencionados.



Durante el segundo mandato de la ex presidenta Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2015, se investigaron los vínculos de su entonces ministro de economía, Axel Kicillof, con Marynberg, recordó La Voz. A partir de la confesión del ex funcionario Claudio Uberti, quien en la llamada "causa de los cuadernos" ventiló una transacción entre Néstor Kirchner y Venezuela que habría deparado ganancias ilícitas cercanas a los 50 millones de dólares, El Tiempo asegura que se sabe que el presunto negociado con bonos realizado por Marynberg, quien sería amigo personal de Kicillof, no fue una excepción.



La operatoria consistía en que Venezuela compraba bonos argentinos a una tasa cercana al 16% en dólares, muy por encima de lo que prestaba el mercado en dicho momento. Como consecuencia, Argentina pagó sumas exorbitantes enmascaradas a través de un financiamiento lícito.



Venezuela no se quedaba con los bonos, sino que los liquidaba en el mercado internacional días después de haberlos adquirido. Seguidamente, con los dólares billete que conseguían Chávez y sus amigos, los vendían en el mercado paralelo venezolano, donde gracias a las restricciones cambiarias el precio que se abonaba resultaba exorbitantemente mayor.