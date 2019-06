"Me hiciste hervir la sangre": mamá de víctima de abuso se enfureció con panelista de C5N y dejó el estudio

Tras la opinión de Mariano Hamilton sobre abusadores sexuales, la mamá de una víctima de violación se enfureció y dejó el estudio en vivo

La titular de la ONG "Mamá en línea", Roxana Domínguez, fue invitada al programa, Argentina en vivo, donde trabaja Mariano Hamilton para hablar sobre la prevención del "grooming", es decir, el delito contra la integridad sexual de menores de edad por medio de las redes sociales.

En medio de un fuerte debate con el periodista, la mamá de una víctima de abuso se indignó y dejó el estudio en vivo.



Tras la detención del pediatra Ricardo Russo por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil, Domínguez planteó que "tenemos diferentes leyes que Estados Unidos. Creo que ya Argentina tiene que dar el paso de una vez por todas. ¿Vos viste cuál fue la reforma ahora del código penal en los casos de abuso? Estuvieron trabajando un año para subirlo a dos años. ¿Sabés cuánto sumó eso? Ocho años. ¿A quien abusa a un niño le dan ocho años?".

A lo que Mariano Hamilton sostuvo: "Es razonable lo que planteás. El punitivismo es razonable una vez cometido el delito, pero lo que hay que abordar es antes de que se haga el delito. Hay que laburar en la prevención", y este comentario fue lo que desató la posterior pelea.



De manera que la titular de la ONG sostuvo: "Prevención, y que quien lastima a un niño tenga una condena acorde a ese dolor, el daño es perpetuo. La persona debe pudrirse en la cárcel". Sin embargo, Mariano Hamilton fue contundente con su respuesta al sostener: "A mi si las penas si son 8, 10 o 50 no me importan, lo que quiero laburar es la prevención".



Ante la opinión del periodista, la mujer no pudo evitar mostrar su enojo y planteó: "Si te abusan a tu hija y le dan cinco años… no. Bancás una postura que uno tiene que tener sentido común. No importa si abusaron o no de tu hija, yo tengo que tener empatía con el chico abusado".



A pesar de su punto de vista, Mariano Hamilton siguió defendiendo su postura, de manera que la titular de "Mamá en Línea" se mostró indignada y empezó a quitarse el micrófono para retirarse del estudio en vivo.





Mientras se preparaba para retirarse, la mujer afirmó: "Al carajo. Yo no soy hipócrita, yo defiendo a los pibes de verdad. ¿Qué les pasa? Son comunicadores". Al ver la reacción, Mariano Hamilton preguntó qué fue lo que la ofendió, y ella respondió: "Escuchate lo que decís, vos me deseaste que me violaran a una hija. Me dijiste ‘el día que te pase’. Y bueno, el día que me pase yo voy a resolverlo por mi cuenta".



A pesar del tenso momento Mariano Hamilton siguió discutiendo con la mujer que al retirarse sostuvo: "El abuso infantil es blanco o negro". Debido al fuerte episodio, las compañeras de periodista trataron de calmarlo mientras enviaron al corte.