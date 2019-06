En busca de la reelección, María Eugenia Vidal le abre la puerta a Alternativa Federal

El presidente Mauricio Macri le habría dado el visto bueno a la gobernadora para que negocie una boleta colectora con el PJ alternativo

A menos de dos semanas del plazo para inscribir alianzas, Cambiemos podría dar una sorpresa en su estrategia para mantener el poder en territorio bonaerense.

Según trascendió, el presidente Mauricio Macri le habría dado el visto bueno a la gobernadora María Eugenia Vidal para que negocie con Alternativa Federal. Este diálogo podría terminar en una posible boleta "colectora" para reforzar la imagen de la mandataria local ante la fórmula kirchnerista de Axel Kicillof y Verónica Magario.



Aunque esta posibilidad era considerada un simple rumor político, fuentes de la Casa Rosada le confirmaron a Clarín que Vidal podría, efectivamente, ser candidata en la boleta del Presidente y también en la de otro espacio. En esa ventana entraría el peronismo alternativo.



Hasta la semana pasada, desde el Ejecutivo aseguraban que este escenario no era viable. En especial, porque el propio Macri había firmado un decreto hace dos meses para eliminar "las listas colectoras". Ese revés se había impulsado por el temor de que el PJ se uniera con el kirchnerismo para presentar un único candidato en la provincia algo que no terminó pasando.



A pesar de este detalle, ahora desde la jefatura de Gabinete estarían planteando que es una decisión que le corresponde tomar a Vidal. Fuentes cercanas a Marcos Peña le aseguraron al matutino que es un tema que "está manejando la Provincia" en diálogo permanente con ellos.



La tranquilidad de Cambiemos se derrumbó cuando las últimas encuestas confirmaron que la imagen de Macri no repunta. Como en el territorio bonaerense no hay balotaje, el riesgo de perder el poder es mucho más alto.



Aunque entre las figuras que podría negociar Vidal están el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Miguel Ángel Pichetto, tampoco se descartaría el camino de trabajar con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Desde este último espacio, no niegan estas versiones y destacan que las conversaciones con sus dirigentes siguen en pie.