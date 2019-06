Macri le pidió a la Corte Suprema por una justicia que actúe con "perspectiva de género"

El Presidente contó por Twitter que le envió una carta al Máximo Tribunal para que "refuerce el compromiso con todos los jueces del país"

Al cumplirse 4 años de "Ni una Menos", el presidente Mauricio Macri se sumó a la lucha contra la violencia machista que encabeza esta organización y pidió por una justicia que, con perspectiva de género, condene a los culpables.



"En un nuevo aniversario de Ni Una Menos, un grupo de nuestros referentes se acercó a Tribunales para acercar un pedido a los miembros de la Corte Suprema de Justicia", tuiteó Macri.



En esa carta, le pidió al Máximo Tribunal que "refuerce el compromiso de los jueces de todo el país" para encarcelar a los culpables de femicidios y otras agresiones hacia las mujeres.



"Pedimos por una Justicia que con perspectiva de género garantice la sanción a los culpables y que se repare a las víctimas" remarcó.



Y recordó que tras la aparición del grito de "Ni Una Menos" se generó un cambio profundo en nuestra sociedad. "Para cumplir necesitamos que los tres poderes y cada nivel de gobierno estén comprometidos y trabajando juntos por la igualdad y contra la violencia de género", concluyó en su mensaje.

Los últimos datos oficiales arrojaron que en 2018 fueron 278 las mujeres asesinadas, cifra que representa un aumento del 10,7% en comparación con los 251 femicidios registrados en 2017.



Las estadísticas alertaron que el 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con los varones indicados, imputados, procesados o condenados, con condena firme o no, en los expedientes.



El 56% de los femicidios, en tanto, fueron cometidos por parejas o ex parejas. El 15% por familiares y el 12% por personas con otros tipos de vínculos. El resto, por hombres que las víctimas no conocían.



Ante este panorama, este lunes por la tarde se realizaron en distintas ciudades de todo el país actos y marchas bajo la consigna "Viva nos queremos".



En la Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes se congregaron en la esquina de Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo, a mitad de camino entre el Congreso de la Nación y la Casa Rosada, para alzar las banderas con su reclamo.