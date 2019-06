"El Gobierno estableció transparencia y los costos de obra pública bajaron 40%"

Mauricio Macri afirmó que su gobierno impuso "la transparencia en el Estado" y señaló que por ello "los ciudadanos saben qué se hace con su dinero"

El presidente Mauricio Macri afirmó este martes que su gobierno impuso "la transparencia en el Estado" y señaló que por ello "los ciudadanos saben qué se hace con su dinero" y los costos de la obra pública "bajaron un 40 por ciento", dato que ya había dado al inagurar las últimas sesiones ordinarias del Congreso.



El Presidente sostuvo que el gobierno "trabaja en base al diálogo como los diez puntos del acuerdo básico", pues "necesitamos del consenso" y dejar atrás "cosas que ya no se discuten en el mundo, como el equilibrio fiscal y el combate contra la inflación".



En un discurso que pronunció en el cierre del congreso anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio porteña, Macri aseveró que su gobierno estableció "una agenda de transparencia en el Estado como desde hace mucho no se hacía" y que ahora "los ciudadanos saben qué hacemos con su dinero, que trabajamos para ellos y no para nuestros propios intereses".



El jefe de Estado sostuvo que "hace falta tener calidad democrática e instituciones fuertes, condiciones necesarias para el desarrollo" y aseveró que "se terminó con el ocultamiento de la información".



"No estamos para beneficiarnos sino para servir y hay reglas claras que resuelven conflictos de interés y hasta como podemos y no podemos nombrar a familiares en el gobierno", añadió.

En ese sentido, Macri sostuvo que "el gobierno combate y previene las mafias y la corrupción" y entre los instrumentos para esa lucha mencionó "el decreto de extinción de dominio, la ley del arrepentido y la defensa de la competencia contra la cartelización".



También resaltó que "las compras, licitaciones, sueldos, declaraciones juradas y presupuestos están publicados en (el portal de internet) datos.gob.ar".



"Antes se hacía en papel y favorecía la cartelización. Cuando comenzó el gobierno había tres empresas promedio por licitación, y hoy hay 15. Todo se hace por Internet, cinco veces más que en 2015, y los costos de construcción bajaron un 40%, lo que da presupuesto para hacer más obras", añadió.



El Presidente destacó la existencia actual de "espacios de diálogo, aceptando pluralidad de voces y fundamentalmente aprender a escucharnos entre nosotros" y ejemplificó que "damos conferencias de prensa y reportajes sin elegir a dedo a los periodistas".



Macri reivindicó también "el valor de nuestra palabra, ya que hay un gobierno que resuelve los problemas sentándose a la mesa con todos los actores, donde se debate con disidencias pero de buena fe".