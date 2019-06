Kicillof hizo un último llamado a Massa: "Que vuelva con nosotros, será bienvenido"

Sin mencionar de forma explícita al líder del Frente Renovador, el candidato del peronismo le pidió que se sume al Frente Patriótico

Axel Kicillof encabezó un acto en Bahía Blanca en donde hizo un llamado a Sergio Massa para que se sume el peronismo. Sin mencionar de forma explícita al líder del Frente Renovador, el candidato del peronismo le pidió que se sume al Frente Patriótico: "Nosotros le decimos: que vuelvan con nosotros, será bienvenidos, forma parte".



El ex ministro comenzó destacando el "gesto" de Cristina Kirchner de correrse de la candidatura para dejar el lugar a Alberto Fernández. Planteó que esa actitud tiene que generar enseñanzas. Y aseguró que "aquellos que todavía, por mezquindad, por aspiraciones desmedidas o simplemente por especulación, no quieren sumarse a un frente único. Nosotros les decimos 'vuelvan con nosotros, serán bienvenidos, forman parte'.



Fue un acto en el que sirvió como lanzamiento de la campaña del senador provincial Federico Susbielles como candidato a intendente. Bahía Blanca es una ciudad del sur de la provincia donde el peronismo tiene problemas para consolidarse.



Kicillof reconoció esas complicaciones para su fuerza. "Siempre me dijeron que Bahía Blanca era una ciudad difícil, una ciudad fría; pero es la segunda vez que vengo y lo que veo acá es calor", lanzó como elogio.



El ex ministro de Cristina lanzó fuertes críticas a Vidal. "Dice que recorrió la provincia, pero no le vio nadie. Viene en helicóptero, se mete en un set de televisión, habla dos minutos y se las toma", lanzó.



"Por eso, yo la llamo 'María Eugenia Virtual', es la gobernadora de Instagram y del cyberespacio. Donde la necesitan los intendentes no está", agregó.



También aseguró que lo que la Gobernadora hizo en la provincia "es lo mismo que Macri hizo en la Nacion" y detalló que endeudó la provincia, desfinanció la educación, atacó a la ciencia y cerró negocios y empresas.



"Lo único que vemos es cómo especula y trabaja para diferenciarse de Macri. Busca que parezca que Macri hace daño y que ella aparece con una 'curita' tratando de arreglar algo. Pero Vidal es Macri, y votar a Vidal es votar a Macri", dijo.