Un helicóptero se estrelló contra un rascacielos en medio de Manhattan: murió el piloto

Un helicóptero se estrelló este lunes por la tarde en el techo de un edificio de 54 pisos ubicado en el corazón de la isla de Manhattan y, según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), hay una víctima fatal.

Se trata del edificio ubicado en Seventh Avenue en Midtown Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Se estima que el incidente habría sucedido cuando el piloto del helicóptero trataba de realizar un aterrizaje forzoso en la azotea del rascacielos, y que el mismo piloto es la víctima fatal.

Cuando sucedió el hecho, las autoridades desalojaron la infraestructura, y cerraron la calle desde la séptima avenida hasta la calle 51.

Si bien al rato del suceso las autoridades informaron que el fuego "se ha extinguido", pidieron a la población no acercarse al área.



"Por favor evite el área de West 51st y 7th Ave debido a una investigación policial en curso. Espere tráfico en la zona debido a la emergencia", decía en las redes sociales el Departamento de la Policía de Nueva York.

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported.