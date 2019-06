Eugenio Zaffaroni: "Hay que hacer una revisión de las causas de los presos políticos"

El ex ministro de la Corte se refirió a la situación de los ex funcionarios kirchneristas detenidos y sostuvo que hay que revisar las causas de corrupción

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió este lunes a la situación judicial de los ex funcionarios kirchneristas y aseguró: "A mi juicio los detenidos de hoy son presos políticos".



El magistrado puntualizó que "el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno políticos" y dijo que no piensa "ni en indultos ni en amnistías". En esa línea, agregó: "Hay que hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos".



En declaraciones radiales, Zaffaroni aseguró que "lo que pasa en Brasil no es muy diferente de lo que pasa en la Argentina" y destacó que "el tándem de armado de causas del juez Moro y su fiscal es igual que el de Bonadio y Stornelli".



Por otra parte, señaló que "la actividad procesal que tenemos es insólita" y que "a uno lo desconcierta discutir con disparates, estamos en el campo de la arbitrariedad total". En ese sentido, sostuvo: "Nombran gente para impedir una revisación racional, se está violando el principio del juez natural de una forma oculta".



En el mismo sentido, Zaffaroni indicó que "estamos viviendo una clara persecución política" y advirtió: "Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos". Luego, analizó que "el grado de desprestigio que nuestro poder judicial tiene en la opinión pública es muy grande".



"La foto con el Papa es una especie de fake news, cuando me dio la mano me dijo 'no te olvides de rezar por mí', pero no tuvo una deferencia particular conmigo", contó sobre su encuentro con el Sumo Pontífice.



"Siempre los movimientos populares han recuperado en algún momento la batuta, no van a desaparecer las naciones", indicó Zaffaroni en torno a las elecciones que se vienen. Y auguró: "Tengo grandes expectativas, creo que los pueblos pueden confundirse, pero no se suicidan, no es la primera vez que en América Latina hay una situación como la de hoy".