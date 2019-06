"No tenemos que perseguir a los fumadores de un porro"

El precandidato presencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, calificó de "rotundo fracaso" el actual esquema de lucha contra el narcotráfico

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró a favor de la despenalización del consumo personal de marihuana, al tiempo que calificó de "rotundo fracaso" la política actual de lucha contra el narcotráfico, que -consideró- "no ha resuelto nada".



"Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico una y mil veces. Y no hemos resuelto el problema de las adicciones", consideró Fernández.

En esa línea, afirmó que el cannabis es incluso menos dañino que el tabaco. "Las adicciones tienen distintos niveles, según dice la ciencia médica; hay adicciones que son más dañinas -porque todas son dañinas- que otras para la salud humana. Pero algunas drogas son hasta menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata de cáncer a mucha gente", explicó en declaraciones radiales.



"La solución no es andar persiguiendo a los fumadores de porro de marihuana: la solución es actuar con otra sensatez", expresó el precandidato presidencial del Frente de Todos.



"Hemos corroborado hasta aquí que, persiguiendo como perseguimos, sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor -que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco- y que lo hace cotidianamente", remarcó.



Fernández aclaró que sus conceptos tienen como foco el consumo de cannabis y no de otras sustancias. "No hablo de las drogas duras, ni de drogas artificiales, estoy hablando puntualmente de la marihuana, de lo que llaman drogas blandas. Es algo que recomienda Naciones Unidas, que ha explicado en más de un trabajo en los últimos años", aclaró.



"Yo estas cosas las conozco porque hace 35 años que enseño Derecho Penal", fundamentó. "Y desde hace 30 años discutimos el castigo de la tenencia de estupefacientes en términos teóricos", agregó.



El precandidato presidencial, sin embargo, evitó dar una definición tajante sobre si impulsaría -en caso de llegar a la jefatura de Estado- un sistema de producción estatal de cannabis como lo hace Uruguay. "Eso debemos discutirlo, debemos hacerlo porque es un problema instalado en la sociedad, como el aborto: no se resuelve negándolo, se resuelve debatiendo el problema", puntualizó.