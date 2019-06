Lousteau y Tagliaferri serán los candidatos a senadores del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires

El diputado Martín Lousteau y la actual ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri serán los candidatos a senadores porteños del oficialismo en las próximas elecciones.



Después de una negociación que se extendió durante semanas, el ex ministro de Economía será acompañado por Tagliaferra, de extensa carrera en distintos puestos en la ciudad de Buenos Aires, tanto en los mandatos de Mauricio Macri como de Horacio Rodríguez Larreta.



Desde que en los últimos días se confirmó que la Unión Cívica Radical (UCR) porteña pasaba a formar parte de la versión local de Cambiemos empezó a especularse con que Lousteau declinaría su intención de competir con Rodríguez Larreta por la jefatura de Gobierno. Finalmente esto se confirmó, y el actual diputado buscará una banca en el Senado a partir del 10 de diciembre.



Desde el sector de Lousteau, su propia candidatura y la elección de la compañera en la fórmula a senadores había generado algunos problemas ya que el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner puso condiciones: "El criterio es que la fórmula completa apunte a los votantes que ellos (Cambiemos) no tienen y que Martín les puede aportar, una opción joven, más progresista".



Otra de las características que se tuvo en cuenta a la hora de elegir a Tagliaferri fue su postura respecto de la despenalización del aborto. El año pasado, en una entrevista, resaltó: "Estoy de acuerdo que se esté dando este debate, y celebro que el Presidente haya tenido la iniciativa. En mi caso particular, no me realizaría un aborto. Puedo decidir libremente qué hacer frente a un embarazo y pienso que todas las mujeres deberían poder decidir libremente. Estoy a favor de la despenalización. Los abortos se realizan, el tema es si se deben hacer en forma legal o no".



Antes de su trabajo como Ministra, Tagliaferri fue Directora General de la Mujer, Directora General de Atención Inmediata, Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social y Presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El acuerdo en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Demócrata (PD), el Partido Socialista (PS), el Partido Demócrata Progresista (PDP), el partido FE, la UCedé, MID, el Partido de la Ciudad, el Partido Renovador Federal y Confianza Pública (partido que lidera Graciela Ocaña) llegó la semana pasada al filo del plazo para la inscripción de alianzas.



De esta forma, tras no lograr ponerse de acuerdo con el radicalismo en los comicios porteños de 2017 y 2015, finalmente se constituirá Cambiemos en la Ciudad, aunque ahora la alianza llevará otro nombre, debido a que esa denominación se modificó tras el acuerdo con el peronista Miguel Pichetto.



A pesar de el acuerdo, el bloque de Evolución, el frente que lidera Lousteau, mantendría su independencia y no se va a unir al de Vamos Juntos, tal como se denominaba a la alianza oficialista en la Ciudad en 2017, sin la UCR.



Antes de las últimas elecciones legislativas, el PRO y la CC decidieron conformar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires en consonancia con los otros 23 distritos electorales, pero la UCR optó por establecer una alianza con Lousteau y creó el Frente Evolución Ciudadana, además de impedirle a los otros dos partidos con un amparo judicial usar la marca Cambiemos.