Por qué Trump detuvo a última hora los planes para atacar a Irán

El presidente de los Esatdos Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que ordenó un ataque contra Irán en represalia por el derribo de un dron estadounidense por parte de ese país, pero que después suspendió la orden para evitar víctima

"Nos dispusimos a tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté cuántos morirán: 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque lo detuve", dijo el gobernante en su cuenta de Twitter.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled.....