Un cigarrillo electrónico le explotó en la boca y tuvo heridas que desconcertaron a los médicos

Un chico de 17 años llegó al hospital con heridas semejantes a las provocadas por un accidente de tránsito a muy alta velocidad

Un joven de 17 años acudió al hospital con lesiones que parecían ser de un accidente de tránsito a "alta velocidad". Pero cuando la madre del chico explicó los motivos, los médicos quedaron paralizados. El causante de sus heridas fue la explosión de un cigarrillo electrónico.

"Esa es una lesión que vemos en accidentes automovilísticos a alta velocidad", explicó al medio The Washington Post Katie W. Russell, la cirujana pediátrica que atendió al chico de 17 años. Por su parte, el cirujano pediátrico de orejas, nariz y garganta, Jonathan Skirko, detalló que se trataba de "algo así como una herida de bala a corta distancia".

Pero en realidad al adolescente no le habían disparado, ni tampoco había chocado. El chico identificado como Austin se encontraba usando un cigarrillo electrónico. El chico llego al Hospital Infantil Primario en Salt Lake City con su mandíbula rota, una parte del hueso se había quebrado, le faltaban varios dientes y tenía un agujero en la barbilla.

Los detalles del caso del adolescente fueron publicados en el New England Journal of Medicine con el objetivo de generar conciencia sobre el uso de cigarrillos electrónicos. "En ese momento, no teníamos idea de que los cigarrillos electrónicos podrían causar una lesión tan importante. Se necesita una gran cantidad de fuerza para romper tu mandíbula y romperla de la manera que lo hizo", dijo la cirujana Russell.

La madre de Austin, Kailani Burton, reconoció que le compró el cigarrillo electrónico para mejorar su vida y reemplazar el cigarrillo tradicional. Aseguró que su hijo había investigado y que vapear era seguro y que le consiguió un dispositivo de la compañía VGOD. La empresa aún no dio declaraciones al respecto.

Todo sucedió el 28 de marzo, Burton había llegado de trabajar, su hijo se encontraba vapeando y la explosión del cigarrillo electrónico se escuchó desde la habitación de sus padres. Su hermano alertó al matrimonio y tiempo después apareció Austin sosteniendo su boca.

Su madre le dio unas toallas y lo llevó al hospital más cercano en Ely, Nevada, pero esa institución no tenía el equipamiento necesario para atender las heridas de Austin. Tuvieron que conducir 200 millas más para llegar al hospital de Salt Lake City.

"Tenía una mandíbula inferior y un labio muy hinchados, una pequeña quemadura en el labio y un gran corte en la boca. Una pieza de dos centímetros de su mandíbula fue volada en pedazos", explicó el cirujano Russell.

"He lidiado con muchos traumas faciales… Traté con cosas realmente exóticas, como ataques de osos grizzly y cosas así, pero esta es una que nunca había visto antes", dijo el cirujano de boca Skirko.

Austin necesitó de dos cirugías para reparar el daño, pero los médicos creen que el daño podría haber sido mayor y hasta incluso matarlo. Ahora, con 18 años el adolescente se encuentra "muy bien" y recientemente finalizó la escuela secundaria.