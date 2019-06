Trump: "No busco una guerra con Irán, pero si la hay, será una destrucción como nunca antes se ha visto"

El mandatario estadounidense remarcó la necesidad de que el régimen persa no desarrolle armas nucleares y se mostró dispuesto a mantener un contacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no busca una guerra con el régimen de Irán, en medio de las crecientes tensiones con la República Islámica en el Golfo Pérsico, y se mostró dispuesto a un posible contacto.

En una entrevista difundida este domingo por la cadena NBC News, el mandatario se refirió al derribo, el pasado jueves, de un avión no tripulado estadounidense y su decisión de suspender un ataque contra blancos iraníes para evitar la pérdida de vidas.

"No estoy buscando una guerra, pero si la hay, será una destrucción como nunca antes se ha visto. Pero no estoy buscando hacer eso", sentenció el mandatario, quien subrayó la necesidad de que el país persa no alcance el desarrollo de un arma nuclear.

"¿Quieren hablar? Bueno. De lo contrario, pueden tener una mala economía en los próximos tres años", agregó Trump, quien consultado sobre alguna condición para un acercamiento, sentenció: "En lo que a mí respecta, no hay condiciones previas".

La entrevista con el presidente fue transmitida mientras la tensión entre Washington y Teherán va en aumento.

Este domingo, el vicepresidente, Mike Pence, ratificó en una entrevista con la cadena CNN que el mensaje de Trump "es muy claro", en el sentido de que su país no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear.

Además, Pence aseguró que el gobernante estadounidense anunciará este lunes "sanciones adicionales contra Irán", sin precisar mayores detalles.

De igual forma, el vicepresidente insistió en una afirmación de Trump en torno a quién dio la orden de atacar el dron estadounidense.

"El presidente también tenía dudas sobre si el derribo de nuestro avión no tripulado estaba o no autorizado en los niveles más altos", admitió Pence, quien indicó que no están "convencidos de que se haya autorizado en los niveles más altos".

El mismo Trump apuntó en su cuenta de Twitter el sábado que no había dado llamada a "dar marcha atrás" en el ataque a Irán, "como la gente está informando incorrectamente", sino que simplemente detuvo "el avance en ese momento".

Posteriormente, circularon versiones de prensa que daban cuenta de que Trump había autorizado ese mismo jueves un ataque cibernético contra los sistemas informáticos usados por Irán para controlar el lanzamiento de misiles.

Según The Washington Post, la acción fue coordinada por el Comando Cibernético de EE.UU. y que el Pentágono decidió lanzarla después del supuesto ataque contra dos cargueros en el mar de Omán.