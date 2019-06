Redrado: "Hasta las elecciones, el principal riesgo es el tipo de cambio"

El ex presidente del Banco Central alertó sobre las posibilidades de dolarización una vez que termine la etapa de mayor liquidación de divisas del agro

"En la Argentina siempre existe tensión cambiaria en los meses previos a la votación. El principal riesgo para la economía argentina de aquí hasta las elecciones, y que puede impactar en lo electoral, es la evolución del tipo de cambio", señaló Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, durante su presentación en "7° Latam Economic Forum", organizado por Research for Traders y la consultora FinGuru.



"Muchos colegas afirman que ya no hay espacio para la dolarización de carteras por la fuerte formación de activos externos, que llegó a u$s27.500 millones el año pasado, y por el programa de emisión cero. Ese análisis me parece parcial", dijo Redrado.



Hay dos variables a seguir en los próximos meses para completar esa visión, explicó: "Una es el vencimiento de los títulos en pesos, que en los próximos 7 meses alcanza el equivalente a u$s7.400 millones. En segundo lugar, los depósitos a plazo fijo: si bien hay una parte ellos con un marco regulatorio que les impide dolarizarse, llegan a $1,1 billón. Esa materia prima es pasible de ser dolarizada."



Redrado mencionó que según estimaciones de la Fundación Capital la Argentina soporta una formación de activos externos de u$s3.000 millones por mes y que la dolarización reciente orilló los u$s2.400 millones, en el trimestre del año con mayor liquidación de divisas por las exportaciones agrícolas que fue un 24% superior a la de 2018.

"El Banco Central tiene los instrumentos para enfrentar esta circunstancia, que probablemente no se vea antes de las PASO pero sí se dará entre las PASO y la primera vuelta. Y si hay segunda vuelta, vamos a necesitar un Banco Central con mucha capacidad de ejecución", advirtió.



Redrado afirmó haber sugerido a las autoridades la realización de ejercicios de simulación para prever escenarios de tensión cambiaria: "Si hay que llamar a Washington para tomar decisiones, vamos a estar en problemas porque las respuestas deben ser inmediatas".



Para el economista, en la actualidad hay "una tenue salida de la recesión" en la que todos miran dos variables: la inflación y el tipo de cambio. "En el FMI tienen la visión de que el desequilibrio externo se arregla con que el tipo de cambio haga su trabajo. Muchas veces me tocó explicarle a los funcionarios del Fondo que ese criterio, en una economía bimonetaria como la argentina, no funciona", explicó Redrado, quien detalló que en América Latina, el traslado de la devaluación a los precios promedia el 10% y, en la Argentina, el 50%.



En cuanto a un eventual programa económico para el próximo gobierno, Redrado consideró que debe afrontar en forma simultánea dos cuestiones: estabilizar la economía y generar crecimiento.

Para lograrlo, aseguró que "en los primeros 20 días de gobierno se deben impulsar leyes orientadas a que la Argentina tenga una inflación similar a la de la región y a que el sector productivo pueda exportar más, para que el país viva de dólares de la producción y no de dólares financieros".



En su opinión, la sanción de normas que aborden esos problemas debe contar con el respaldo del Congreso, a los efectos de lograr respaldo político y disponer de mecanismos de rendición de cuentas Propuso una Ley de Estabilidad Macroeconómica que ayude a que toda la política macroeconómica apunte a una reducción sistemática y progresiva de la inflación. Este paso deberá darse en forma previa a un cambio en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que lleve del actual acuerdo de emergencia a un acuerdo de facilidades extendidas, más de largo plazo.



Dado el historial argentino en materia de deudas, Redrado sugirió prudencia con los términos que usan funcionarios y analistas: "Saquemos de nuestro vocabulario las palabras reestructurar o renegociar. Todo lo que empieza con re, dicho desde la Argentina, es sinónimo de default. Si lo hace un ministro de Economía brasileño o sudafricano no hay problema, pero es mejor que un ministro argentino use otras palabras".