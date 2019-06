Alberto Fernández, sobre el rol de Cristina Kirchner como vice si gana las elecciones: "No tengo idea, no me preocupa"

El precandidato presidencial kirchnerista, Alberto Fernández, sostuvo que no sabe qué rol desempeñará su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, en caso de ganar las elecciones en octubre.



"No tengo idea, a mí no me preocupa", admitió en una entrevista con el diario La Nación, en la que hizo definiciones sobre la economía y su relación con la senadora y ex presidenta, entre otras cuestiones.



"Yo sé el papel que tengo que cumplir yo, con eso me alcanza. Y sé que no voy a tener desencuentros con Cristina. Cuando escucho cantar el 'vamos a volver', les pregunto siempre a los que lo cantan, para qué vamos a volver. Hay que ser mejores de lo que fuimos nosotros. Y ser mejores que nosotros es no caer en los errores que caímos", agregó.



Además, aseguró que su eventual mandato "no va a ser un poder bicéfalo". "Yo voy a ser el presidente", indicó. "Y así como no intervine en las listas nadie va a intervenir en mis ministerios. Si detrás de este planteo quieren quebrarnos a Cristina y a mí, no lo van a lograr. ¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina! ¡No voy a romper nunca con Cristina!", sostuvo.



​"Yo tengo un vínculo con Cristina que data de mil novecientos noventa y tantos. Un día, como a muchos argentinos nos pasó que terminamos muy enfrentados. Un día pudimos saldar esas diferencias entre nosotros. Cristina es Cristina y yo soy yo. Los dos sabemos el rol que nos toca cumplir. Si la gente nos da una oportunidad más, no la vamos a desaprovechar", añadió.



Además, aseguró: "No pienso pelearme más con Cristina, nunca más en mi vida. Tarde 10 años en recuperar nuestro afecto, no lo voy a perder. Solo podemos llegar al gobierno para escribir una página de gloria que es que los argentinos vuelvan a ser felices. Ese es el compromiso mío y de ella. Si por una disputa entre nosotros postergamos ese objetivo, la historia nos va a castigar severamente. ¿Por qué pasaría eso?", planteó.



Otro nombre propio sobre el que fue consultado Fernández fue el del hijo de Néstor y Cristina, y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien según el ex jefe de Gabinete, fue "demonizado".



"Es un hombre joven con un gran potencial, de una gran honestidad, y unas ganas enormes de que la Argentina sea un gran país. Su opinión me importa. Yo no quiero perder mi dosis de moderación, y Máximo también es un moderado. Será más vehemente en sus declaraciones, pero es un moderado", añadió.



Otro de los temas a los que hizo referencia Fernández fue a la economía, puntualmente, cuál era plan volver al crecimiento. Allí, el candidato aseguró que hay que "dar incentivos para que la economía crezca". Sin embargo, prefirió no dar mayores detalles.



Cuando tuvo que especificar cuáles son esos incentivos, respondió: "No me apure con esa pregunta. La verdad es que no conozco lo que dejó Macri. Sería un irresponsable si respondiera eso. Ahora con este consumo, que lleva tres años en caída, cómo quieren que la economía se reestablezca".



En ese marco, aseguró que para él "es fundamental el equilibrio fiscal". "Eso no es un tema de derecha, sino de racionalidad", sostuvo.



Al ser consultado sobre si aumentará los ingresos o los impuestos para sostener el equilibrio, afirmó: "Todo está al límite en la Argentina. Este es el mérito, entre comillas, de Macri. Es cierto que no se soporta más la presión tributaria y que se ha bajado el gasto de manera irresponsable en algunos casos. Yo lo que espero es que la Argentina crezca, porque entonces van a mejorar los ingresos".



"Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner en marcha la economía. La economía está muerta. Nadie está ganando en este sistema. Entiéndanlo. Seguir con esta lógica es el fin de la economía argentina. Eso lo sabemos todos. Lo sabemos porque están los números. Ya no hay más semestres para esperar. Se le acabaron los semestres a Macri", agregó.



​Entre otras cosas, Fernández reiteró que, en caso de alcanzar la Presidencia, empezará por desdolarizar las tarifas. "No es razonable una economía donde solo las tarifas estén dolarizadas y el resto de la economía no", explicó.



Sin embargo, aseguró que no dará marcha atrás con los aumentos. "Lo que se dio, se dio y está terminado. Lo que nosotros tenemos que resolver es cómo manejarnos hacia adelante".