Cristina en Chaco: "Los políticos no son todos iguales porque con algunos la gente comía y con otros no"

La precandidata a vicepresidenta presentó su libro, "Sinceramente", en Resistencia. Habló del apagón y de los triunfos del macrismo en 2015 y 2017.

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, visitó hoy la provincia de Chaco, donde remarcó que los políticos "no son todos iguales, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer".



"Para los que dicen que los políticos son todos iguales, tengo una frase antídoto: todos iguales no, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer", disparó la compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos.



Al evaluar los triunfos electorales de la coalición liderada por el presidente Mauricio Macri en 2015 y 2017, Cristina Kirchner lo relacionó con la práctica de "meterle en la cabeza a cada persona que lo que tuvo o lo que logró fue exclusivamente por su esfuerzo".



En este sentido, agregó: "Es cierto, pero ahora trabajan y se esfuerzan igual que siempre y estoy segura de que la plata no les alcanza igual que siempre".

También se refirió al apagón del 16 de junio y señaló: "Pensar que convencieron a los argentinos de que tenían que pagar facturas de luz y gas siderales porque si no íbamos a terminar con un apagón como el de Venezuela".