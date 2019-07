"No me hace ruido la fortuna personal de Cristina Kirchner"

El precandidato a presidente, Alberto Fernández, justificó el patrimonio de la exmandataria por su exitoso trabajo como abogada en los años de la dictadura

Alberto Fernández justificó el patrimonio de Cristina Kirchner, al que explicó por la exitosa carrera de la ex mandataria como abogada en los últimos años de la dictadura.



El precandidato presidencial del Frente de Todos comenzó refiriéndose al juicio que se desarrolla en Comodoro Py contra la actual senadora por direccionamiento de la obra pública a favor del grupo Austral, una causa en la que también están imputados Lázaro Báez, Julio De Vido y José López.



"Acá hay una fantasía que dice que un día llegó (Néstor) Kirchner y le regaló una empresita a Lázaro Báez. No: Lázaro Báez siguió adelante con una empresa, la constructora más importante de Santa Cruz, que había quedado en quiebra después del gobierno de De la Rúa", abrió Fernández en una entrevista con Luis Novaresio por América.



—Era empleado de un banco... —aportó Novaresio.



—Era algo más que empleado de un banco, pero no importa, no discutamos eso —respondió Alberto.



"Hay un sesgo en la información. Quieren ver todo lo negativo. Cuando mirás los contratos que Lázaro Báez tuvo en Santa Cruz, según dicen los datos de la pericia, cobró u$s4.000 millones. Y lo que Cristina cobró en alquileres son $29 millones. No tiene ningún correlato", subrayó Fernández, que sí reconoció como un inconveniente que un contratista de la obra pública fuera inquilino de la pareja presidencial.

Entonces, Novaresio le preguntó sobre el patrimonio de los Kirchner.



—¿No te hace ruido la fortuna personal de Cristina?



—No, para nada. La he estudiado. Les recomiendo que miren las declaraciones juradas de 2003 de Néstor (Kirchner). Se van a dar cuenta de que están equivocados.



—Setenta y cinco por ciento de la vida activa en el empleo público, y una fortuna fenomenal —acotó el entrevistador.



La respuesta de Fernández: "Pero llegaron con una fortuna muy grande al poder, eh. Según cuentas las historias, parece que fueron abogados a los que les fue muy bien atendiendo al fin de la dictadura. Y que allí hicieron muchos juicios que le dejaron una fortuna".



Y el precandidato agregó: "De hecho, Kirchner llegó con alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital Federal y Santa Cruz. Y ya tenía acumulado una cantidad importante de dinero".



—Sos abogado, yo también fui abogado y trabajé mucho en estudios muy grandes. Imposible...



—Yo te recomiendo que mires las declaraciones juradas. No definas así. Andá y mirá las declaraciones juradas del año 2003 —cerró Fernández, serio, el momento más tenso de la entrevista.