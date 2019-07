Elisa Carrió: "Hay que revisar los juicios injustos contra los militares"

Elisa Carrió opinó sobre la coyuntura política y fundamentó por qué considera que algunos juicios de la última dictadura militar deberían ser revisados

En diálogo con TN, Lilita dijo: "Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver". Y agregó: "Milani cometió delitos de lesa humanidad, ellos eran tenientes y capitanes, yo hablo de los chicos que tenían 19 años y que eran cabos".



Al comienzo de la entrevista, Lilita dijo que se está retirando de la participación institucional. "Termina la vida activa. Quiero ser libre", contó. No obstante, se refirió al escenario electoral. Sobre la posibilidad de una reelección del Gobierno, dijo: "Estoy segura de que ganamos. No estoy preocupada". Elogió a Miguel Pichetto, a pesar de considerar que están "en las antípodas". "Con él dictamos las mejores leyes constitucionales", agregó.



La líder de la Coalición Cívica calificó a la Justicia como "oportunista". Y lanzó, a modo de ejemplo: "Si Cristina gana, voy a ir presa, estoy preparada. Van a ir por la venganza". Sobre la fórmula que la expresidenta integra junto con Alberto Fernández, y un posible triunfo, Carrió dijo: "Sería imposible, él la va a traicionar, ella lo va a traicionar, es así, ya pasó con el cierre de listas". Y agregó: "La Cámpora tiene que existir pero no puede tomar el país como si fuera propio, la Nación no es de Cristina ni de Macri, no es de nadie, es de todos".



Este sábado, en La noche de Mirtha, Carrió había apuntado contra Emilio Monzó al acusarlo de operar para que ella rompiera su vínculo con Cambiemos. Sin embargo, este lunes la diputada bajó el tono."Con Monzó tengo una buena relación. Él no me da la palabra, entonces institucionalmente a mí me afecta y ustedes saben que yo no me olvido. Pero el trato de él para conmigo es excelente", explicó.