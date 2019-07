Historia conmovedora: un pianista que vive en la calle y pasó la noche más fría en el Monumental

Desde hace catorce días viven en la calle y, al igual que otras personas que necesitaban refugio y alimento, durmió en River Plate

Tiene 49 años y es pianista, pero desde hace 14 días vive en la calle. Se trata de Carlos, un sanjuanino que al igual que muchas otras personas, pasó la noche más fría del año en el estadio de River Plate, que abrió sus puertas para recibir a quienes necesitaban alimento o refugio en una acción solidaria.

"Estoy de vuelta en la calle, la odio con toda mi alma", dijo el pianista, mientras narraba que está viviendo en una "situación delicada" desde que se quedó sin trabajo.

"Fui uno de los mejores 20 pianistas del país", aseguró en diálogo con el periodista Fernando Soriano, de Crónica.

Y para demostrarlo, se puso a tocar en vivo y en directo, mientras otros habitantes de la calle se acercaban a cenar. "Aprendí de chiquito, en Santa Cecilia, en San Juan, venían de Italia a tomarme exámenes", contó. "Estoy en situación delicada. Sé lavar, planchar, hago los mandados, manejo taxi y toco el piano".

"Estuve tocando por tres horas y me lastimé las manos, pero fue un placer compartir esta noche con tantas personas que sufrieron este frío asesino, y darle calor con la música aunque sea por esta noche. El tema es el futuro inmediato porque soy pianista y necesito ayuda, porque me quedé en la calle hace 14 días, aunque ya estuve antes en esta situación. La diferencia es que hay gente que le gusta vivir en la calle pero yo la odio con el alma, creo que lo que perdí fue porque me lo gané y por eso pasar esta noche fue un sufrimiento senil", agregó.