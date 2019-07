Pablo Echarri reveló qué haría si comprueba que CFK es culpable en alguna de sus causas

El actor dijo que ver el video de José López con los bolsos de dinero le dio "asco" y "mucha vergüenza". También se refirió a Pichetto y a Sergio Massa

El actor Pablo Echarri dijo que "sentiría algún grado de desilusión" y "de dolor", y que también se avergonzaría si se comprobara que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de alguno de los delitos por los que está siendo procesada.

El protagonista de la recientemente estrenada película "No soy tu mami", habló sobre la corrupción y las denuncias contra el kirchnerismo en Intrusos, por América TV, advirtiendo que sobre este tema tuvo que ser pragmático: "Cuando me enteré y vi que podía haber actos de corrupción, y algunos había habido, tuve que ser objetivo de decir, ¿por esto que yo sé que existe debo matar mi necesidad de ser parte de un espacio político y utilizar la política para cambiar mi vida y la vida de la gente? No, entonces lo coloqué en el lugar en el que corresponde".

Sobre el video que mostró a José López con bolsos de dinero, el artista afirmó: "La verdad que me dio asco, me dio mucha vergüenza. Me sentí profundamente avergonzado".

En cuanto a las causas que pesan contra la expresidenta, el artista indicó: "Si vos me hablás de alguna de las trece causas que tiene Cristina (Kirchner), la verdad que yo no veo resultados periciales ni con respecto a las pruebas que abone a que eso efectivamente pasó".

Pero también fue consultado sobre cuál sería su reacción en el caso de comprobar la culpabilidad de la actual senadora. Sobre ese tema, dijo que "si apareciera, sentiría un grado de desilusión, de dolor. Creo que también me avergonzaría. Yo soy de comprobar las cosas con mis propios ojos. No soy de los argentinos que se los puede convencer con una teoría conspirativa". Si bien afirmó que "eso no va a correrme a mi a un encolumnamiento".

El esposo de Nancy Dupláa habló sobre la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández: "Fue una jugada verdaderamente maestra y honesta. Creo que lo que leyó (Cristina) es que el próximo gobierno popular no podía estar tan tirado a la izquierda y no podía tener ese nivel de confrontación. Si cierta dinámica se repite, sería darse la cabeza con la pared. La forma de abordar a una nueva versión de un gobierno nacional y popular en 2019 es gestionando política de otra manera, y Alberto es una cabeza que genera ese diálogo y concertación", manifestó.

En cuanto a los cambios de escenarios de algunos políticos, habló sobre Pichetto, sobre quien indicó que con su acompañamiento en la fórmula presidencial macrista "está siendo muy obsecuente con su pensamiento. Siempre vi en Pichetto un peronista con un pensamiento muy conservador".

Mientras que respecto a Sergio Massa y su vuelta al kirchnerismo, recordó que fue jefe de Gabinete: "Ha sido kircherista hasta un momento que ha tenido sus diferencias y su necesidad de construir un espacio por deseo. Yo no me siento incomodo con Massa adentro del Frente, al contrario".

