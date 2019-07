Ex funcionarios de la AFIP fueron condenados por contrabando y asociación ilícita

Los implicados consiguieron una pena más baja de lo que habría sido de haberlos encontrado culpables en el debate oral, pero tuvieron que confesar delitos

La Justicia sentenció a penas de hasta 5 años de prisión a un agente retirado de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a 12 ex funcionarios de la Aduana acusados de haber formado parte de la "Mafia de las Mudanzas", una organización que fue descubierta en 2016 y que simulaba mudanzas para poder hacer contrabando.



La pena más alta recayó sobre el ex agente Héctor Daniel López, que recibió cinco años de cárcel en un juicio abreviado que fue respaldado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, a cargo de José Michilini, Diego García Berro y Ignacio Fornari.



Pero en la causa también fueron condenados a cuatro años de cárcel los ex directivos de la Aduana Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci, este último también involucrado en la causa de la "mafia de los contenedores", en la que también se encuentra procesado el cuñado de Julio De Vido, Claudio "Mono" Minicelli.

Te puede interesar Telar de la Abundancia: insólita carta de la cantante Fabiana Cantilo en su defensa

Las defensas pactaron un juicio abreviado con la AFIP, parte querellante. Los implicados consiguieron una pena más baja de lo que habría sido de haberlos encontrado culpables en el debate oral, pero tuvieron que confesar los delitos.

Te puede interesar La millonaria separación entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis

El Estado entiende que con esta clase de procedimientos se evitan instancias de apelación y largas demoras en ese proceso, según Infobae.



También se indicó que, en base a esta resolución, el director de la Aduana Diego Davila exonerará a los 12 funcionarios involucrados. La AFIP-Aduana consideró adecuadas las penas solicitadas por el representante del Ministerio Público Fiscal y pedirá la aplicación de una multa de cuatro a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto de la denuncia.



Todo se inició con un procedimiento de la Aduana en agosto del 2016, en la Terminal Río de la Plata 1, 2 y 3, en la que se buscaba verificar una mudanza internacional. Sin embargo, por el alerta del área de control, se comprobó la existencia de mercaderías que no se condecían con una mudanza, sino que tenían la finalidad de comercialización.



También se detectó mercadería similar en otro contenedor. Aunque en un principio las maniobras parecían aisladas, se pudo establecer que entre octubre de 2015 y agosto de 2016 se consumaron 52 ingresos de mercadería de origen extranjero destinada indudablemente a la comercialización en el país, en violación al Régimen específico de mudanzas internacionales, el cual se encuentra libre de gravámenes, explicaron los voceros.



Así el juez Penal Económico, Diego Amarante, encuadró esas "maniobras de contrabando" como una organización ilícita. Haciéndose pasar por argentinos que habían residido en Miami y estaban volviendo al país, podían contrabandear motos de alta gama, electrodomésticos, computadoras, celulares y otras mercancías para comercializar en Argentina, por montos millonarios. El fallo fue confirmado por la Cámara en lo Penal Económico y luego por la Sala IV de la Cámara Federal.



En la causa estaba siendo investigado Jorge Silva, ex funcionario de la SIDE que fue encontrado sin vida a los 63 años en su domicilio cuando iba a ser detenido en su quinta de la localidad de Lobos. Su deceso está siendo investigado", según informó el Centro de Información Judicial en su momento.



La investigación tuvo un vuelco cuando otro de los investigados pidió transformarse en un arrepentido y dio información clave sobre la maniobra que implicaría un contrabando por $ 1.600 millones.



Ahora, cuando el caso avanzaba hacia debate oral, se llegó adelante este juicio abreviado que fijó condenas para los implicados con el acuerdo de la fiscalía, las querellas y las defensas.



López recibió 5 años de cárcel y Cesar Alejandro Ayala cuatro años y medio. En tanto, fueron condenados a cuatro años Eduardo Bernardi, Eduardo Paolucci, Maximiliano Andrés Ciappina, Gustavo Daniel Pelegrina, Graciela Noemí Vesella, Julio Carlos María Loscalzo, Pedro Edmundo Gómez y Leonardo Gabriel Savio.

Las penas a tres años de cárcel fueron para David Elías Kyselcia Edgardo, Luis Kornuta y Marcelo Javier Carone, mientras que Irene del Carmen Machuca recibió dos años de prisión.