Macri: "No me veo un segundo gobernando sin Vidal en la Provincia"

El presidente Mauricio Macri dijo que no se ve "un segundo gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora"

El presidente Mauricio Macri dijo que no se ve "un segundo gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora" de la provincia de Buenos Aires, y afirmó que "no estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto", al hablar en el lanzamiento de la campaña electoral de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense, en un hotel de La Plata.



Del acto, que se realizó en el Hotel Grand Brizo, ubicado en las calles 51 entre 9 y 10, de La Plata, participó el precandidato a vicepresidente del espacio oficialista, Miguel Angel Pichetto, y todos los postulantes de Juntos por el Cambio para los cargos de intendentes y legisladores bonaerenses.



"Estamos acá contra viento y marea porque hubo muchos argentinos, una enorme mayoría, que nos animamos a decir basta hace tres años y medio, y fue un camino duro", señaló Macri sobre el escenario, junto a Vidal, Pichetto y el vicegobernador, el radical Daniel Salvador.



En su discurso, el Presidente indicó que el Gobierno logró hacer girar "el tren que se estrellaba contra la pared", y que por eso "el mundo ahora apoya a la Argentina", e insistió con que "los argentinos, ahora más que nunca, juntos somos imparables".



En otro tramo, expresó que no se ve "un segundo gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora" de la provincia de Buenos Aires, y afirmó que "no estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto".



"No existe el 'aunque sea gano yo'. Eso no tiene ningún valor", añadió el mandatario.



Por último, Macri señaló que "los ojos de los inversores están puestos en lo que puede pasar en Argentina", tras las elecciones, y remarcó la necesidad de "terminar con esa incertidumbre política que hoy existe".



"Los que vienen a anunciarme nuevas inversiones, todos empiezan en diciembre, enero, febrero, marzo (del año próximo). Están atentos por eso es importante sacar la incertidumbre", sostuvo.





Por su parte, Vidal afirmó que "queremos seguir transformando profundamente la Provincia y el país, porque todavía nos duele lo que falta, pero nos esperanza lo que logramos. No nos alcanza: queremos construir ese futuro que está tan cerca después de todo lo que hicimos, que sólo depende de nosotros mismos".



Según Vidal, "esta elección es mucho más importante que cualquiera otra que hayamos atravesado. En esta elección se definen los próximos veinte años para nuestros hijos. No se define por candidatos, sino por una manera de hacer política, por una visión de país, por un equipo".



"Somos millones los que en 2015 les dijimos ‘basta’ al sistema que nos gobernó durante 28 años. ‘Hasta acá, ahora no nos resignamos más, ahora queremos otra cosa’. Y vamos a ser esos mismos millones los que en las PASO y en octubre le digamos a ese mismo sistema que nos quiere volver a engañar que estamos acá y queremos seguir cambiando, porque ya nos pudimos poner de pie y ahora queremos avanzar", precisó.



La gobernadora dijo que "esta elección define eso o volver al pasado, un pasado que en la Provincia dejó una bomba estallada. Esa era la Provincia de los quince mil policías entrenados a las apuradas para que se vieran durante la campaña. Esa es la Provincia del pasado, que ahora con caras nuevas y con otras que conocemos muy bien. Hace tres años y medio que estamos peleando para poner a la Provincia de pie".



Estuvieron presentes más de 350 personas, entre ellos, Marcos Peña, Miguel Ángel Pichetto, Daniel Salvador, Federico Salvai, Cristian Ritondo, María Luján Rey, entre otros candidatos a Intendentes y legisladores provinciales y nacionales, funcionarios y ministros nacionales y provinciales.



Más temprano, Macri dijo que "dimos vuelta una página negativa de la historia" en la que "no se tuvo prioridad ni en las vías ni en los equipos y muchos años fuimos abandonando muchas cosas", al visitar el centro logístico para el mantenimiento de trenes eléctricos del ferrocarril Roca, ubicado en los talleres ferroviarios de Tolosa, en el partido de La Plata, donde volvió a mostrarse junto a Vidal.



"Esta revolución no puede parar, recién comenzamos. Todos sabemos que hay muchísimo más por mejorar", sostuvo el mandatario.



"Cuando pensaban que lo único que cabía era la resignación, de golpe cambió. Es increíble que durante 40 años el Estado no haya invertido en seguridad en el tren Roca. Para las personas que usan todos los días el tren, son 20 mil viajes, 20 mil viajes en que los pasajeros estuvieron abandonados a su suerte. Y hay gente que no tuvo esa suerte", remarcó el jefe de Estado.



"Estamos haciendo algo que nunca se había hecho y decidimos dejar de quejarnos. Sabemos que el futuro pasa por la verdad, por el dialogar y confiar. Este no es un partido que vemos por la televisión, es un partido que jugamos todos los argentinos. Dimos vuelta una página negativa de la historia, donde no se tuvo prioridad ni en las vías ni en los equipos y muchos años fuimos abandonando muchas cosas", subrayó.



"Esta revolución no puede parar, recién comenzamos. Es la revolución de los 700 kilómetros de vías que reparamos, la revolución de los trenes, de los aeropuertos, los puertos, de la energía", afirmó.



Por su parte, Vidal aseguró que "hace tres años y medio los trenes en Buenos Aires se pusieron de pie", y que el de Tolosa "es el tercer taller ferroviario que se abre en la provincia de Buenos Aires", y que esto significa "un Estado presente de verdad".



"Estas son las cosas por la que vale la pena todo el esfuerzo que los bonaerenses y los argentinos venimos haciendo en estos años", expuso.



"Cuando decimos se puede, hablamos de esto, de un Estado presente, pero presente de verdad", agregó la mandataria.



Junto a Macri y Vidal estuvieron presentes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y y el intendente platense, Julio Garro.



El Presidente y la gobernadora ya habían compartido dos actividades esta semana: el miércoles inauguraron un viaducto del tren San Martín, mientras que el jueves participaron de la cumbre de Juntos por el Cambio en el predio porteño de Parque Norte.



El centro logístico de 9.000 metros cuadrados fue creado para el mantenimiento de trenes eléctricos y para su construcción se invirtieron $1.000 millones. En el lugar, se podrán atender hasta 30 trenes en simultáneo, para depósito, estacionamiento, mantenimiento y limpieza.



Según se informó, el gobierno nacional tiene previsto la incorporación durante este año de 200 coches que completarán 500 formaciones y la realización con los accesos adecuados para que los trenes puedan ingresar al taller en vías electrificadas con catenaria, una nueva playa de estacionamiento y maniobra para trenes.