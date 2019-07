Pichetto, sobre remedios gratis para jubilados: "Cuando uno hace estas propuestas es porque está muy lejos del poder"

Pichetto, expresó que la propuesta de subsidiar por completo los medicamentos que consumen los jubilados es indicativa de que "está muy lejos del poder".

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, expresó este miércoles que la propuesta de Alberto Fernández de subsidiar por completo los medicamentos que consumen los jubilados a través del PAMI es indicativa de que "está muy lejos del poder".



"Cuando uno hace este tipo de propuestas es porque uno está muy lejos del poder. Hay un viejo dicho que dice que uno se anima a decir esas cosas cuando la cercanía al poder es muy distante", dijo Pichetto, quien además calificó a la propuesta como demagógica.



Además, el senador nacional volvió a asegurar que la ex presidente Cristina Kirchner es quien controla al Frente de Todos y se mostró confiado acerca de la posibilidad de que la coalición oficialista se imponga por sobre su principal competidor en la elecciones primarias, incluso en la provincia de Buenos Aires.



"¿Quien va a mandar? La que tiene el poder. En el peronismo, cuando el poder formal está en un lado y el real en el otro, hay conflicto. En los '70 se resolvía de manera violenta. Es importante que el poder esté en el presidente", expresó en TN.



Para fundamentar su postura, Pichetto hizo referencia a las elecciones presidenciales de 2015: "Ya le pasó. Cuando lo puso a (Carlos) Zannini, la gente intuyó que lo hacía para trabar, conducir y, si era necesario, dejar de lado a (Daniel) Scioli".



Y continuó: "Ella (la ex presidente) hace campaña y dice cosas. Sigue siendo fiel a sí misma. No ha cambiado. Su personalidad está claramente definida. Y las decisiones que ha tomado en política determinan su centralidad. Porque la verdad ella debería haber sido candidata a presidente. Eligió las listas, puso al Presidente. Hizo todo".



El candidato aseguró que, en contraste, "la centralidad y los votos en Juntos por el Cambio los tiene el presidente Macri" y vaticinó que la calma económica "va a alcanzar para las PASO".



"Hay datos que han mejorado en el plano económico. Eso también da una nueva confianza, nuevas expectativas. Se salió de una visión hasta de fracaso. Me parece que las cosas están empezando a mejorar. Hay sectores de la economía que son muy potentes. Otros que tienen problemas, sin dudas. Pero se empieza a recomponer el salario que se perdió con la devaluación".



Pichetto expresó que la evolución en este plano le permitirá a Juntos por el Cambio imponerse en las PASO de la provincia de Buenos Aires. "Creo que podemos estar arriba, lo cual va a ser muy simbólico en términos de la primera vuelta", dijo, en referencia a las elecciones que disputarán la gobernadora María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, y donde no hay ballotage.