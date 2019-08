La carta de un turista en el New York Times: "Despierta, Argentina, ustedes son mejores que una república bananera"

La carta de un turista que publicó el New York Times: "Despierta Argentina, ustedes son mejores que una república bananera corrupta"

Hace una década, un ciudadano estadounidense llamado John C. Broome, envió una carta al diario The New York Times, donde hizo una profunda reflexión sobre las bondades y los defectos de la argentina.

Esta carta, titulada, "Despierta Argentina", parece no perder vigencia y la percepción de Broome, un habitante de Fresno, California, es buena tenerla presente. EN ella habló de las maravillas que conoció en el país, pero también supo de las profundas desigualdades en las que se vive. Aunque tenga algunos años, esta carta sigue más vigente que nunca.

Esta es la carta completa:

"Viendo su capital con sus calles empedradas, sus magníficos bulevares, sus majestuosos parques con profusión de estatuas y kilómetros tras kilómetros de enormes edificios, comprendemos que puede competir con cualquier ciudad del mundo.

Podemos ver que tienen un magnífico país, con lugares naturales únicos e irrepetibles.

Sus hombres son cordiales, amigables, elegantes y cuentan con mucha gracia. Sus mujeres son bellas y elegantes. Herencia de un pasado lleno de glamour y excelente educación, que parecen perdidos.

Sus vinos, sus carnes, sus pieles, sus granos, sus postres, son todos de primera calidad.

Sus jugadores de fútbol, basket, rugby, tenis, etc, sus gimnastas, nadadores, pilotos de coches y motos, y sus polistas son de primera magnitud.

Psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, publicistas, vendedores etc, de los mejores del mundo. Escritores, cineastas y artistas de prestigio internacional.

Su historia y su cultura podrían ser estudiadas por otros pueblos y tomadas como ejemplo.

¡¡¡DESPIERTA ARGENTINA!!!

¿Dónde está la confianza en tí mismo? ¿Adónde se ha ido? ¿Dónde está la multitud de turistas participando de lo que ustedes pueden ofrecer y dejando sus dineros para ayudar a su economía?

La posibilidad está en todas partes. ¿Por qué no en Argentina? ¿Dónde están sus vinos, sus carnes y sus artículos de cuero en EE.UU. y otros mercados del mundo? ¡No los encuentro! ¡Artículos chilenos SI!, pero ¿Argentinos NO? ¿Por qué?

¡¡¡DESPIERTA ARGENTINA!!!

Sepan vender lo que pueden ofrecer, sean prósperos como lo fueron en el pasado. Limpien sus calles y borren sus graffitis. Muéstrenle a sus turistas realmente cómo son.

Ustedes tienen que ser mejores que la corrupción. El funcionario que roba del dinero público debe ser considerado un delincuente común. Métanlo preso, está matando su economía y robándole su orgullo como país.

Exijan que las cuentas Públicas sean Públicas a través de Internet, y la corrupción y los corruptos se irán a sus casas al ver que la política no es el ámbito para robar.

!!!DESPIERTA ARGENTINA!!!

Ustedes son mejores que una república bananera corrupta. Yo he tenido el privilegio de permanecer mucho tiempo en Argentina. Amo Argentina y quiero a los argentinos.

¡¡¡DESPIERTA ARGENTINA!!!

Compartan con el mundo lo que ustedes realmente son. Compartan lo que han compartido conmigo.

¡¡¡DESPIERTA ARGENTINA ???? POR FAVOR.!!!