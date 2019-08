Campanella, durísimo contra Grabois: "Tiene que pagar o extorsionar para hacer un acto"

El director de cine habló sobre un video que se viralizó, en el que tomarían lista a los manifestantes y dijo que el peronismo perdió la calle "hace rato"

El director de cine Juan José Campanella llamó a defender al gobierno de Mauricio Macri con la marcha del 24A y endureció su discurso contra un sector de la oposición, liderado por Juan Grabois y los movimientos sociales que marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social pidiendo por la emergencia alimentaria.

Después de que se movilizaran miles de personas por la 9 de Julio con la consigna "Urgencia para enfrentar el hambre", el director de cine y televisión dijo que el peronismo perdió la calle "hace rato" y que "hace décadas que tiene que pagar o extorsionar para hacer un acto".

Los dichos del director de El secreto de sus ojos se dieron en el marco de un video compartido en Twitter donde supuestamente se ve a personas tomando lista de asistencia para dar el presente en la movilización convocada por el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a otros referentes sociales.

"En la 'marcha geriátrica' del 24A, la plaza se llenó con voluntarios y defensores de la democracia. Todos sabían por qué iban y su función en la historia. El peronismo hace décadas que tiene que pagar o extorsionar para hacer un acto. La calle la perdieron hace rato", disparó.

Grabado por la usuaria @claricegiss, el video tiene una voz en off que relata lo que se está viendo: "Esto es 9 de Julio e Independencia, son la una de la tarde casi, está totalmente cerrado, toda la gente que está acá, se está manifestando no sé por qué. no sé cuándo trabajan.", se escucha.