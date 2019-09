Suar le puso puntaje al gobierno de Macri y opinó sobre la polémica entre Mirtha y Alberto Fernández

El actor y productor se metió de lleno en la coyuntura del país, aseguró que "son momentos difíciles" y admitió que hay "gente que no la pasa bien"

El actor y productor Adrián Suar se metió de lleno en la coyuntura política, que quedó definida tras los sorpresivos resultados de las PASO en agosto pasado, calificó la gestión del presidente Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada y opinó sobre la polémica sobre si Mirtha Legrand debe invitar a su programa al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Son momentos difíciles, todos conocemos amigos o gente que no la pasa bien. Es la historia de la Argentina, lo económico tiene un lugar central en la dinámicas de las familias", se lamentó Suar.

Ante una pregunta concreta sobre el puntaje que le pondría al gobierno de Mauricio Macri, Adrián no se anduvo con vueltas: "Tuvo picos de 8, otros de 4, ¿si aprueba o no aprueba? La verdad es que es difícil. Cuando la economía no va bien... Creo que aprueba con lo justo, le pongo un 6".

"Yo soy fanático de la Argentina, nunca fui de ponerme la camiseta de ningún partido político porque yo soy de la gente", enfatizó el "Chueco".

Luego llegó la consulta sobre una de las polémicas del momento, y que involucra a una de las figuras de su canal. ¿Mirtha Legrand debería invitar a Alberto Fernández a su programa?

"Totalmente, ¿cómo qué no? Sí, por supuesto. ¿Por qué no va a estar Alberto Fernández? Tendría que estar", respondió de manera tajante tras la entrega de los Martín Fierro de cable, donde se alzó con el premio mayor, el Martín Fierro de Oro, por El Host.

"Los que me conocen desde hace muchos años saben que esto de quién está o quién no está, en mi caso no va. Están los que tienen que estar, de un lado y del otro. Tenemos que salir de esa zona, no va más la grieta", comentó Suar.

Y sobre el final puso su mirada en el país que se viene a partir de diciembre.

"Mi expectativa es que la Argentina pueda crecer, que le vaya bien. Nunca me gustó ni el macrismo ni el albertofernandismo (sic), siento que (el Gobierno) tiene que ser un conjunto de personas, lo personal no va. Confío en Alberto Fernández cuando dice que quiere cerrar la grieta, espero que lo haga", expresó.