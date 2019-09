¿Será ministro de Alberto F.?: Melconian respondió si aceptará un ofrecimiento del candidato

El expresidente del Banco Nación se refirió al rumor que indica que podría tener un cargo dentro del gabinete del Frente de Todos

En su programa de TV del sábado, Mirtha Legrand le preguntó al ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, si conformaría el gabinete de ministros de Alberto Fernández en caso de que el Frente de Todos suceda al Gobierno de Mauricio Macri.

"No, no. Vos sabés que yo siempre digo la verdad", respondió el economista, quien mantiene conversaciones con el candidato del kirchnerismo desde 2005.



"Con la Argentina se colabora, no es con un gobierno de Alberto", le respondió a La Nación, Carlos en una entrevista con Reymundo Roberts, cuando le preguntó si estaría dispuesto a colaborar con el próximo gobierno.



"Lo conozco desde el año 2005. Debo admitir que es más que conocerlo porque nos hemos encontrado ininterrumpidamente desde entonces", aseguró el economista.



"No me sentiría tan seguro en concluir que esto podría terminar en un proceso hiperinflacionario. Siempre hay instrumental para evitarla. Para llegar a la hiper tuviste varios años de inflación de tres dígitos en la década de 1980. Habría que ver si han cambiado o no las dinámicas de aquel momento. No podría dar una respuesta contundente".

En una entrevista con Infobae, Melconian aseguró además que está a favor del Pacto Social que promueve Fernández.

"Después que firmaste, hay que poner la cara, decir en qué consiste el plan que está detrás del Pacto Social. Si me decís que viene de la mano de la política fiscal y otras cuestiones. Si no, me hace acordar al voluntarismo de Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Las inconsistencias de aquel período derivaron en el Plan Austral", completó.