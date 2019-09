Daniel Vila denunció que Macri lo "extorsionó" para beneficiar a Clarín: "Tengo los WhatsApp"

El presidente del Grupo América contó que el presidente "mandó" a Oscar Aguad a denunciarlo por negarse a entregar el espectro de una señal al Estado

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, denunció un intento de extorsión y presiones por parte del presidente Mauricio Macri para que devolviera el espectro de una señal de televisión al Estado que buscaba favorecer al Grupo Clarín.

En diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, el empresario contó que lo amenazaron con una denuncia penal y que el propio mandatario le comunicó que había instruido a la Procuración para paralizar la investigación después de llegar a un acuerdo.

Vila relató que ni bien asume Cambiemos, el presidente le pidió que una de las empresas que representa, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro de la señal.

"Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que lo reintegrara, que lo devolvería, porque lo tenía comprometido con Clarín", disparó.

Lo que comenzó después, de acuerdo con el relato del empresario de medios, fue un conflicto tenso y complejo.

"Le dije que no podía. Finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que el espectro volviera al Estado", explicó.

Según el presidente del Grupo América, luego de esa negociación, el empresario mandó al ministro Oscar Aguad, que estaba cargo del Ministerio de Comunicaciones, para que impulsara una denuncia en su contra.

"Mandó a Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando. Cuando le devolví el espectro (al Estado), me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", relató.

"Eso no es sólo meterse con la libertad, en este caso con la mía, sino que también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una República donde los poderes son independientes", agregó el empresario, que aseguró que no tiene problema en ir a declarar si la Justicia lo llama de oficio.

"Tengo el teléfono, los whatsapp, con gusto los voy a llevar. No solamente tengo los mensajes, saqué fotocopias de las capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano", detalló.

En este sentido, Vila aseguró que nunca más volvió a intentar un acercamiento con el presidente Macri porque "uno en la vida tiene que tener límites y los míos son: no me meto con la familia de nadie, ni con la libertad de nadie. Cuando alguien se mete con mi libertad o mi familia, para mí pasó el límite".