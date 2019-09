Romance confirmado: el novio de Luis Novaresio compartió una foto

El periodista Luis Novaresio confirmó su relación con Braulio Baub, un empresario inmobiliario de Buenos Aires. Lo hizo con un posteo en Instagram

El periodista Luis Novaresio finalmente confirmó su relación con Braulio Baub, un empresario inmobiliario de Buenos Aires, padre de una hija.

Novaresio ya había anticipado algo en la entrega de los premios Martín Fierro cuando dedicó la estatuilla a una persona diciendo "Para vos, que te amo".

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", dijo el periodista abriendo la puerta a los rumores de un posible noviazgo.

A través de una historia en Instagram, la pareja de Novaresio publicó una romántica foto en donde se lo ve al conductor muy enamorado. "Amor" dice un cartel a su lado. Para que no queden dudas, la historia agrega la fecha: 16 de septiembre de 2019.

La carrera de Novaresio siempre estuvo centrada en su profesión. Por este motivo, eligió no hablar durante muchos años de su vida privada y de hecho, la noticia de la confirmación de su noviazgo sorprendió a todos.

Tras la dedicatoria de los Martín Fierro, Novaresio decidió aclarar un poco la situación en el programa de Flor de la V, donde no tuvo inconvenientes en explicar lo que había pasado.

"Resolvamos el tema de la dedicatoria. Estaba seguro en la entrega de que ese premio lo ganaba Lapegüe porque se lo re merece. Nosotros estábamos nominados en dos, en la primera perdí. Cuando venía la última me relajé, tomé un toque de vino, yo dije ‘no ganamos’ y qué sé yo. Cuando escuché dije ‘¿y ahora qué digo? me olvidé del productor general, etcétera, etcétera", explicó.

Después de eso, llegó la flamante confirmación de que el periodista está en pareja con un empresario inmobiliario que también es bajo perfil, al igual que él, así que están en sintonía y sus fanáticos se alegraron mucho por la situación.