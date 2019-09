Por qué la fórmula Moyano-Moyano tiene garantizada su reelección en Camioneros

Los trabajadores camioneros votaron el viernes y continúan el sábado durante toda la jornada para elegir a su nueva conducción por los próximos cuatro años

Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) votaron este viernes y continuarán el sábado una nueva conducción gremial para los próximos cuatro años en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires, informaron los voceros de la entidad.



La fórmula Hugo Moyano-Pablo Moyano como candidatos a secretarios general y adjunto es la única que se presentó para participar en los comicios gremiales, por lo que el binomio tiene garantizada su nueva reelección por cuatro años al frente del sindicato.



Los trabajadores camioneros votan entre las 8 y las 20 en la ciudad y provincia de Buenos Aires, aunque el personal de la rama barrido y recolección de residuos lo hace hasta las 24 ambos días, por sus diferentes turnos de tareas.



Los afiliados comenzaron a votar a las 8 del viernes la lista Agrupación "15 de Diciembre" que encabezan Hugo y Pablo Moyano, quien señaló que "el objetivo, como ocurrió en los últimos años, es continuar defendiendo todos los puestos de trabajo y dignificar a la familia camionera", puntualizó en un comunicado de prensa.



Hugo Moyano, quien el sábado será reelecto por noveno período consecutivo, reconoció que "el apoyo de la gente es fundamental para que un dirigente defienda los derechos de los trabajadores", y señaló que "cuando los políticos me critican no me molesta".



"Solo me sentiría mal si los trabajadores lo hicieran", puntualizó el exjefe de la CGT.



Pablo Moyano calificó a las jornadas electorales como "días democráticos y de fiesta para los miles de trabajadores que ratificarán mañana a Hugo, como ocurre desde 1987".



Además, sostuvo que "los trabajadores camioneros avanzaron en lo salarial, en lo gremial, en las obras realizadas, como hoteles, sanatorios, recreos y delegaciones".