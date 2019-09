Trump, a juicio político: demócratas impulsan "impeachment" por "traición" "traición a la seguridad nacional"

La titular de la Cámara Baja de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que el Congreso iniciará un juicio político contra el presidente Donald Trump, tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a ese país para que se investigara al exvicepresidente Joseph Biden y a su familia.

"Anuncio hoy que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", apuntó Pelosi en una conferencia, tras reunirse con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

La dirigente opositora fue muy dura con los cuestionamientos al mandatario.

"Las acciones de la presidencia de Trump revelaron los hechos deshonrosos de traición del presidente a su juramento del cargo, la traición a nuestra seguridad nacional y la traición a la integridad de nuestras elecciones", aseguró.

Tras conocer los detalles del proceso que le van a iniciar, Donald Trump se despachó en sus redes.

"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de último momento. ¡Muy malo para nuestro país! ACOSO PRESIDENCIAL", tuiteó Trump desde Nueva York.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!