Asamblea de pilotos: 45 vuelos cancelados y 4.700 pasajeros afectados de Aerolíneas y Austral

Los pilotos afirman que están con "las paritarias vencidas" y exigen un nuevo acuerdo salarial que les permita recomponer sus ingresos

Dos gremios de pilotos realizaron este lunes asambleas en Aeroparque y Ezeiza en reclamo de una recomposición salarial, lo que generó demoras en los vuelos de Aerolíneas y Austral.

Se estima que fueron cancelados unos 45 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral y que aproximadamente 4.700 pasajeros resultaron afectados.

Los sindicatos que protagonizaron las asambleas fueron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA), que afirman que no se cerró el acuerdo por paritarias en el sector.

En un comunicado, los gremios dijeron que se harán asambleas en el horario de trabajo hasta lograr un acuerdo.

La medida generó demoras y cancelaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral en Aeroparque.

APLA señala que "hace 11 meses que estamos con las paritarias 2018-2019 vencidas y la empresa se niega a negociar un acuerdo salarial que recomponga los ingresos de los trabajadores. De este modo, quedamos muy atrás de la inflación registrada en este plazo".

Además, los gremialistas indican: "Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente. Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria".

"Durante todo este tiempo, desde APLA hemos actuado con extrema prudencia en cada paso dado buscando llegar a una solución en cada instancia de diálogo. No obstante, la negativa empresaria de llegar a un acuerdo por el periodo 2018 – 2019 y de imposibilitar el inicio de las negociaciones 2019 – 2020 pone un límite a cualquier tolerancia", señala el documento lanzado por los pilotos.

También dieron a conocer su posición a través de las redes sociales. En este sentido, APLA publicó "Ante la falta de acuerdo a 11 meses del vencimiento de las paritarias 2018 - 2019, a partir de las 12:00 horas del día de la fecha se da inicio a Asambleas en Lugar de Trabajo en el Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza en conjunto a nuestros compañeros de UALA #somosapla".