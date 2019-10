Explotó una planta de agrotóxicos en Mercedes: un muerto y muchos interrogantes

Está ubicada en la ruta 42 y pertenece a la firma Sigma Agro SA, que controla el 40% del mercado argentino de Paraquat, un herbicida altamente tóxico

Los vecinos de la localidad bonaerense de Mercedes sostienen que hace unas semanas se produjo una explosión en la planta de SIGMA SA.

Si bien no hay preciciones de lo sucedido, sostienen que fue muy grave y que las consecuencias ambientales pueden muy serias a nivel regional.



El hecho tuvo lugar el 27 de septiembre y ocasionó incluso la muerte de un trabajador, un contratista que además realizaba tareas como sereno en la planta de agrotóxicos, y que al darse cuenta del incendio habría tratado salvar sus máquinas y sufrió graves quemaduras.



Un productor de semillas orgánicas de la zona afectada dijo en una radio local que "no sabemos por qué explotó la formuladora. Es una fábrica tipo 3 que es controlada por Provincia. El viernes a la madrugada temblaron las paredes y piso de mi casa, al rato se vio una estela inmensa de nube y un olor muy fuerte".



"Son muchas toneladas de agrotóxico que ardieron, se gasificaron y se diseminaron en el aire. Las napas de agua se van a contaminar, cuánto y cómo no sabemos pero se deberá monitorear constantemente", comentó.

Aunque la explosión pasó casi desapercibida, los vecinos quieren saber cuáles fueron las sustancias que ardieron en el incendio y sus consecuencias sobre la salud, ya que se sospecha de que en el lugar había muchas toneladas de Paraquat, un herbicida de toxicidad aguda, según describe la propia hoja de seguridad del producto elaborada por Sigma.



Ubicada sobre la Ruta 42 a la altura del cruce con el acceso a La Verde, la planta está en un predio propio de 3 hectáreas y cuenta con 2.700 m2 de superficie cubierta.

Además, se encuentra a solo 5 km del casco urbano de Mercedes y a 3,5 km de distancia Gowdlan y Altamira. Es decir, a pocos kilómetros de una población urbana de 63 mil habitantes y muy cerca de las viviendas de 600 personas que viven en la población urbana. Los especialistas advierten que las consecuencias ambientales son un hecho, pero que se verán recién en el futuro.

El coordinador del departamento de ambiente de la Municipalidad de Mercedes, Juan Cruz Mendia, dijo que no se registraron hasta el momento problemas de salud en otros vecinos de la zona. Sin embargo, dijo que "hay mucha incertidumbre entre de los pobladores" pero que están analizando "una muestra de agua con un laboratorio privado buscando agroquímicos" y realizarán un estudio de la calidad del aire y del agua.