Daniel Scioli, el invitado sorpresa de Alberto Fernández en el debate presidencial

El ex vicepresidente formó parte de la comitiva de 15 personas que acompañaron al candidato del Frente de Todos a la provincia de Santa Fe

Su presencia causó asombro aunque, también, era una figura que Alberto Fernández quería tener cerca. El ex vicepresidente Daniel Scioli formó parte de la comitiva de 15 personas que acompañaron al candidato a Santa Fe, para presenciar el primer debate presidencial.



Al mediodía, junto a Gonzalo Atanasof, Scioli llegó a la capital provincial y se instaló en el hotel de ATE, al igual que el candidato y todo su equipo. No es la única cara conocida: también están Felipe Solá, Eduardo "Wado" de Pedro, los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y el rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk.



Según explican allegados al candidato, citados por el diario Clarín, la presencia de Scioli no es casual. Alberto Fernández quería que estuviera ahí, no solo por su vasta trayectoria sino también como una reivindicación de lo que fue su ponencia en el debate de 2015, donde se enfrentó a Mauricio Macri.



Mientras tanto, Fernández llegó a Paraná en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y luego se trasladó a Santa Fe. Ni bien arribó, fue a recorrer Paraninfo, el auditorio donde se realizará el debate.



Respecto a su entrenamiento para debatir ante el resto de los candidatos, Alberto Fernández dijo que no se preparó "nada". "Tengo 40 años en política, si a esta altura no sé debatir, estoy en un problema", dijo ante la consulta de TN al salir de la sede donde tendrá lugar el cara a cara entre los postulantes a la Casa Rosada, en la Universidad del Litoral.