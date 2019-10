Las dudas por el acuerdo Mercosur-UE y el desempleo, ejes del debate entre los candidatos

Mientras que Macri celebró el acuerdo, Alberto Fernández lo criticó porque no se conoce la letra chica y destacó que hay países que no lo van a aprobar

El primer eje temático fue Relaciones Internacionales. En este punto, Alberto Fernández afirmó que si es presidente "no va a permitir que la globalización y la apertura (económica) se lleven puesto al trabajo argentino". En este sentido, dijo que las relaciones internacionales no consisten solo en sacarse una foto con líderes del mundo y consideró que Macri fracasó dado que "no entró un solo dólar" en inversiones.