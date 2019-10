Vidal, sobre Chile: "Hay derecho a la protesta pero lo que pasó en el consulado no se puede permitir"

La gobernadora bonaerense condenó el ataque a periodistas durante la movilización de agrupaciones de izquierda en el centro porteño

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, condenó los episodios de violencia frente al consulado de Chile, en el centro porteño, que terminaron con dos camarógrafos y un cronista heridos.

"Siempre hay derecho a la protesta y a la manifestación, pero lo que pasó en el consulado de Chile, donde hubo camarógrafos y periodistas agredidos por los propios manifestantes, el Estado no lo puede permitir. El Estado no puede permitir la ley del más fuerte y no puede permitir que alguien no pueda hacer su trabajo", explicó Vidal en el canal TN.



A su vez, elogió a la gente que se movilizó "pacíficamente" hoy en Jujuy y este sábado en el Obelisco en favor de Mauricio Macri, y señaló que "la mayor parte de la Argentina es democrática y quiere vivir sin miedo".



Por otro lado, Vidal lamentó el altercado entre un periodista y Alberto Fernández ocurrido esta mañana. El candidato del Frente de Todos se había molestado cuando le preguntaron por la ausencia de Cristina Kirchner en algunos actos de campaña.



"Vivir en libertad, vivir con alguien que pregunta aunque no nos guste la pregunta, responder con tranquilidad y con calma, es algo importante en alguien que quiere gobernarnos", explicó la gobernadora.



Y agregó: "Parte de la tarea del que gobierna es eso mantener el eje y la templanza para tomar decisiones difíciles. El domingo también elegimos eso".



En esa línea, también reconoció los malos resultados económicos de la gestión de Mauricio Macri pero argumentó que "las políticas se pueden corregir, pero lo que uno es no cambia".



A modo de ejemplo, dijo que "uno es o no es honesto", uno "dialoga o no dialoga". "Esas cosas no cambian porque tienen que ver con la persona", dijo sin nombrar a Alberto Fernández.